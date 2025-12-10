وجهة سياحية متميزة.. تونس عاصمة السياحة العربية لعام 2027

قالت نسرين رمضاني، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من تونس، إن الصحف العربية احتفت اليوم باختيار تونس عاصمة للسياحة العربية لعام 2027، معتبرة ذلك إنجازاً بارزاً يعكس مكانة البلاد على خارطة السياحة الإقليمية.

وأوضحت رمضاني خلال رسالة على الهواء، أن الإعلان جاء خلال انعقاد المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته الثالثة بالعاصمة بغداد يوم أمس، حيث تم التصويت لصالح تونس لتتبوأ هذا اللقب، وخلال الجلسة، ألقى وزير السياحة التونسي سفيان تقي كلمة استعرض فيها أبرز مقومات الجذب السياحي التي تمتلكها بلاده، مؤكداً أن تونس تجمع بين الإرث التاريخي والثقافي والقدرات السياحية المتنوعة.

وأشارت إلى أن وزير السياحة شدّد في كلمته على تميّز المنتج السياحي التونسي بتنوعه الفريد، بدءاً من السياحة الشاطئية إلى الجبلية، مروراً بالسياحة الصحراوية وسياحة الواحات، مضيفة أن تقي لفت إلى أنّ فصل الشتاء يشهد عادة نشاطاً ملحوظاً في الجنوب التونسي، حيث تستعد مدينة دوز لاحتضان المهرجان الدولي للسياحة الصحراوية خلال الأيام المقبلة، وهو واحد من أبرز الفعاليات السياحية والثقافية المدرجة سنوياً على أجندة تونس.