قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موناكو وباريس سان جيرمان يتعادلان 2-2 في شوط أول ناري بملحق دوري أبطال أوروبا
أسعار الدواجن ترتفع قبل رمضان .. والزراعة تكشف مفاجأة عن موعد الانخفاض | خاص
مصادر لـ صدى البلد : سعد بدير يتقدم بإنذار على يد محضر لاسترداد 7 ملايين جنيه من الوفد
ملهاش علاقة بالأكل .. 10 أسباب لزيادة الوزن لن تخطر على بالك
الإفتاء توضح حكم الصيام عند السفر بين دولتين مختلفتين في بداية رمضان
وزير التعليم يشهد فعاليات التبادل الثقافي بين طلاب مصر وجامعة هيروشيما
ثلاث سور ينبغي قراءتها قبل النوم بوصية رسول الله.. لا يعرفها كثيرون
مش في رمضان بس | الأوقاف : مطبخ المحروسة مستمر طوال العام
نصابة محترفة .. حنان مطاوع تكشف كواليس دورها في المصيدة
طائرة الاتحاد السكندري تهزم سموحة في الدوري العام
أحمد موسى يعلن موعد برنامج "على مسئوليتي" خلال رمضان
بشرى لمعلمي الحصة .. قرار عاجل من التعليم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حفل عيد ميلاد داخل كافيه .. ماذا قال كروان مشاكل في تحقيقات النيابة؟ خاص

كروان مشاكل
كروان مشاكل
رامي المهدي _مصطفي رجب

كشفت تحقيقات نيابة مدينة نصر عن أقوال التيك توكر الشهير كروان مشاكل وصاحبة أحد الكافيهات، على خلفية اتهامات متعلقة بإقامة حفل عيد ميلاد داخل كافيه دون استيفاء الإجراءات اللازمة.

وقال كروان مشاكل، في أقواله بشأن الاتهام الموجه إليه، إنه دعا أصدقاءه للاحتفال بعيد ميلاده داخل كافيه بمدينة نصر، مؤكدًا أنه لم يكن على علم بوجود أي مخالفات.

 وأضاف أنه فوجئ، قبل ساعات من بدء الحفل، بحضور قوة أمنية قامت بالقبض عليه واقتياده إلى قسم الشرطة للتحقيق.

من جانبها، نفت صاحبة الكافيه وجود أي صلة شخصية تربطها بالتيك توكر، مؤكدة أنها لا تعرفه ولم تكن تعلم بطبيعة نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي.

 وأوضحت أنها تفاجأت هي الأخرى بالقبض عليها وتوجيه اتهام بإدارة كافيه دون الحصول على التصاريح اللازمة، مشيرة إلى أنها لم تتعمد مخالفة القانون.

وقال الدكتور عصام الكباخ، محامي صاحبة الكافية، أنه تم إخلاء سبيل موكله بكفالة وأنه جاري إنهاء تراخيص الكافية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه.

وقررت نيابة مدينة نصر اول،  إخلاء سبيل صانع المحتوى كروان مشاكل وصاحبة كافيه بمدينة نصر، في الواقعة المتداولة بشأن تنظيم فعالية دون ترخيص بكفالة 10 آلاف جنيه.

وقالت هدى العسال، محامية كروان مشاكل، أنه تم التحقيق مع موكلها منذ ظهر اليوم وتم إخلاء سبيله بكفالة مالية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى ورسائل عبر أحد تطبيقات الهواتف الذكية تضمنا قيام صانع محتوى بدعوة متابعيه بمواقع التواصل الإجتماعى لحضور حفل أعده لأحد أصدقائه مساء الاثنين 16/ الجارى بأحد الكافيهات بمدينة نصر بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مالكة الكافيه المشار إليه "كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول- بدون ترخيص" وبمواجهتها أفادت بقيام صانع المحتوى المشار إليه بحجز مقر الكافيه الخاص بها لإقامة احتفال بعيد مولد أحد أصدقائه دون تحديد أعداد الحضور أو ماهية الإحتفال.

كما أمكن ضبط صانع المحتوى المشار إليه (عاطل - مقيم بمحافظة الجيزة – سبق إتهامه فى قضايا "آداب عامة، سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعى")، وبمواجهته أقر بقيامه بالإعداد لإقامة الاحتفال المشار إليه ودعوة متابعيه للحضور دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة ، بهدف زيادة معدلات مشاهديه على مواقع التواصل الاجتماعى وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق ، وتم غلق الكافيه بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كروان مشاكل اخبار الحوادث التيك توكر كروان مشاكل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احتفالية إعلان رؤية هلال شهر رمضان

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

استطلاع هلال شهر رمضان بث مباشر

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

حوار معتز الخصوصي مع النائب عاطف المغاوري ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع

إلغاء مادة الإخلاء خلال 7 سنوات.. عاطف المغاوري يكشف تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم

وزير التموين

معاشات ومرتبات وعلاج .. إعلان مهم من التموين عن خطة دعم جديدة

رؤية هلال شهر رمضان

رغم ولادة هلال رمضان في السماء.. أستاذ فلك يؤكد استحالة رصده

دار الإفتاء

لو مسافر السعودية تفطر ولا تصوم غدا؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

ترشيحاتنا

إيران

أستاذ قانون دولي: مناورات إيران تستعرض القوة وتبعث برسائل ضغط دون نية حرب شاملة

فعاليات ثقافية وفنية

الثقافة تحتفي بمواهب مشروع «اعرف مبدع وارسمه" بقصر روض الفرج

محافظ الغربية

محافظ الغربية يعقد اجتماعا موسعا مع مديري المديريات الخدمية ورؤساء الشركات والهيئات.. ويؤكد ضرورة رفع مستوى التنسيق بين الجهات المختلفة

بالصور

طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة.. مقرمشة وكريمي

طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة
طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة
طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة

ملهاش علاقة بالأكل .. 10 أسباب لزيادة الوزن لن تخطر على بالك

زيادة الوزن
زيادة الوزن
زيادة الوزن

دراسة صينية : تناول الجبن يوميًا يقلل خطر الإصابة بحصوات المرارة 26%

علاقة عكسية بين الجبن وحصوات المرارة
علاقة عكسية بين الجبن وحصوات المرارة
علاقة عكسية بين الجبن وحصوات المرارة

زي العربية.. طريقة عمل الفول لسحور رمضان

الفول
الفول
الفول

فيديو

النائب محمد أبو العينين رئيس اتحاد برلمانات دول المتوسط

«أبو العينين» مشيدًا بمبادرة الرئيس السيسي لتدريب 30 ألف شاب في الذكاء الاصطناعي: «التعليم بوابة أفريقيا لصناعة المستقبل»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد