درة عن إثبات نسب: قصته حلوة ولمستني.. ونتحدث عن قضايا تمس المرأة

كشفت الفنانة درة تفاصيل دورها في مسلسل «إثبات نسب»، الذي يُعرض ضمن السباق الرمضاني على شاشة قناة النهار، مؤكدة أنه من أهم أدوارها في مشوارها الفني.



وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: «من أهم أدواري في مشواري الفني، قصة حلوة ولمستني أوي لما قريتها، اشتغلنا من قلبنا وعملت الدور بصدق وإحساس».



وأضافت أن من مميزات العمل أنه مكوّن من 15 حلقة فقط، موضحة أنها تفضل هذا النوع من المسلسلات لأنه أكثر تركيزًا دون إطالة، قائلة إن الأعمال ذات الـ30 حلقة تجعل الجمهور مرتبطًا بالقصة طوال الشهر، لكن الـ15 حلقة تكون مكثفة وتنتهي أحداثها دون تطويل.



وأشارت إلى أن العمل يتناول قضايا تمس المرأة والفتاة والأم، ويحمل مشاعر كثيرة، خاصة فيما يتعلق بصدمة المرأة حين تنخدع في شخص وثقت به وأحبته، مؤكدة أن القصة مليئة بتفاصيل إنسانية مؤثرة.

وعن فريق العمل، أوضحت أن المسلسل يضم نخبة من النجوم، من بينهم محمود عبد المغني، نبيل عيسى، فتوح أحمد، محسن محيي الدين، إسلام جمال، هند عبد الحليم، نهال عنبر، عايدة رياض، إلى جانب عدد كبير من الفنانين الشباب.

يذكر أن المسلسل من تأليف جمال رمضان، وإشراف على الكتابة محمد ناير، وإخراج أحمد محمد عبده، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي مليء بالصراعات الإنسانية بين الخير والشر، ولكن بشكل راقٍ.