درة عن تعاونها مع أحمد العوضي فى علي كلاي: فنان عنده شعبية كبيرة ومتعاون

تحدثت الفنانة درة عن تعاونها الأول مع الفنان أحمد العوضي ضمن أحداث مسلسل “علي كلاي” ، والذى من المقرر أن يشارك فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦.

وقالت درة خلال لقائها مع برنامج “تفاعلكم” : ان أحمد العوضي هو فنان ناجح ولديه شعبية كبيرة والجمهور يحب مشاهدة اعماله ويحرص على تقديم اعمال تجذب المشاهدين لذلك هى تحمست بالتعاون معه .

وبالرغم انه التعاون الأول بينهما، قالت درة انها شعرت بوجود كيميا مشتركة بينهما وان العوضي يحرص على ظهور المشاهد بشكل مميز لانه متعاون ومجتهد .

وفي وقت سابق، تحدث الفنان أحمد العوضي، عن كواليس مسلسله علي كلاي، خلال حفل الشركة المتحدة للإعلان عن قائمة مسلسلاتها في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وقال أحمد العوضي، في لقاء خاص مع كاميرا صدى البلد، إن مشاركة سارة بركة معه للمرة الأولى لأنها موهوبة وسوف يعلو نجمها في المستقبل، وعن درة قال: «درة دورها جامد والناس هتتفاجئ منه وهتتخض منه وإن شاء الله هتكسر الدنيا في رمضان».

وحول المنافسة في رمضان، قال العوضي: «أنا وزملائي بنتنافس منافسة شريفة في رمضان وكلنا هدفنا إمتاع المشاهد».

مسلسل علي كلاي

تدور أحداث مسلسل «على كلاي» فى إطار اجتماعى شعبى، حيث يجسد الفنان أحمد العوضى شخصية «علي»، ملاكمًا سابقًا يعيش فى حى حلوان الشعبى، ويعمل فى تجارة قطع غيار السيارات، إلى جانب توليه إدارة دار أيتام.

وتتشابك حياة «علي» مع العديد من الصراعات والمشكلات مع منافسيه وأعدائه، التى لا تقتصر على العمل والتجارة فقط، بل تمتد إلى صراعات عاطفية فى أجواء رومانسية، تضيف بعدًا إنسانيًا للأحداث.

مسلسل «على كلاي» من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته إلى جانب أحمد العوضى كل من درة، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامى، يارا السكرى ، صفوة، محمود البزاوى، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقى، بسام رجب، إلى جانب عدد من الفنانين والوجوه الشابة.