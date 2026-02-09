درة تنضم إلى نجوم "النهار" في رمضان بمسلسل "إثبات نسب"

في مفاجأة قد تعيد حسابات المنافسة في سباق دراما رمضان ، تعاقدت شبكة تليفزيون النهار على عرض مسلسل " إثبات نسب " لتنضم بطلته " درة " إلى قائمة نجوم المسلسلات الرمضانية على شاشة النهار.

" إثبات نسب " من المتوقع أن يكون الحصان الأسود في السباق ليس فقط بسبب قوة وعمق القضية الإنسانية الإجتماعية التي يناقشها من خلال سيناريو شديد التميز للكاتب محمد ناير ولكن أيضاً لأن " درة " تلعب فيه واحداً من أهم وأصعب أدوارها بما يمكن اعتباره نقلة نوعية لها.

المسلسل الذي أخرجه أحمد عبده ويتقاسم بطولته محسن محيي الدين ومحمود عبد المغني وياسر علي ماهر ومحمد علي رزق وهاجر الشرنوبي وأحمد جمال سعيد ، تدور أحداثه حول امرأة بسيطة تجد نفسها فجأة في قلب صراع أكبر من قدرتها بعد أن يصبح طفلها الوحيد محور معركة شرسة بين العائلة والمال والسلطة..ومع تصاعد الأحداث تتحول من أم تحاول حماية طفلها إلى امرأة مشكوك في روايتها وفي ذاكرتها وفي سلامتها النفسية .