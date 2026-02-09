قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

بشغل قرآن في الكرفان.. يارا السكري تكشف كواليس التصوير بمسلسل علي كلاي

يارا السكري
يارا السكري
سعيد فراج

كشفت الفنانة يارا السكري، كواليس تصويرها في مسلسل علي كلاي، للفنان أحمد العوضي، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل. 

وقالت يارا السكري، في لقاء مع منصة watch it إنها تحب تشغيل القرآن الكريم في الكرفان الخاص بها، والتجمع مع فريق العمل للأكل معهم، ومصافحة الجدد عليها. 

يارا السكري

تواصل الفنانة الصاعدة يارا السكري لفت الأنظار بقوة من خلال مشاركتها في مسلسل «على كلاي»، بطولة النجم أحمد العوضي، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث تقدم أداء لافتا يؤكد حضورها على الساحة الدرامية، ويبرز مكانتها كواحدة من أبرز الوجوه الشابة الواعدة في الفترة الأخيرة.

وشهدت الساعات الماضية تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب قيام منصة واتش ات وقناة ON بالترويج للمسلسل عبر نشر مشهد مؤثر جمع بين يارا السكري وأحمد العوضي، تخللته أجواء رومانسية وإنسانية لامست مشاعر الجمهور، ما ساهم في تصدر المشهد قوائم التفاعل، وتداول الإشادات بالأداء الكيميائي الواضح بين النجمين.

يارا السكري وأحمد العوضي 

وتأتى هذه المشاركة للعام الثاني على التوالي بين يارا السكري وأحمد العوضي، بعد النجاح الكبير الذي حققاه سويا في مسلسل «فهد البطل» خلال الموسم الماضي، وهو التعاون الذي أثبت قدرة يارا على تقديم أدوار متنوعة، والوقوف بثبات أمام نجوم الصف الأول.

وتعد يارا السكري من النجمات الموهوبات اللواتي استطعن حجز مكان متقدم في الصفوف الأولى خلال فترة زمنية قصيرة، بفضل موهبتها اللافتة، وحضورها القوي أمام الكاميرا، واختياراتها الذكية لأدوار تبرز إمكاناتها الفنية.

وأثبتت يارا السكري مكانتها الفنية مع كل عمل جديد تقدمه، إذ أنها واحدة من النجمات الشابات اللاتي نجحن في فرض حضورهن بثقة على الساحة الفنية، وفي وقت قياسي، استطاعت أن تحجز لنفسها مكانا متقدما بين الصفوف الأولى، بفضل أداء صادق، وحضور قوي أمام الكاميرا، وقدرة واضحة على التلون وتقديم شخصيات مختلفة بعمق وإقناع، ويجمع النقاد على أن يارا تمثل نموذجا للنجمة الواعدة التي تجمع بين الموهبة والاختيار الذكي، ما يجعلها واحدة من الأسماء المرشحة بقوة للاستمرار والتصاعد خلال السنوات المقبلة.

مسلسل علي كلاي 

المسلسل يجمع نخبة من النجوم، أبرزهم أحمد العوضى، يارا السكري، درة، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامي، وصفوة، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقي، وبسام رجب، في عمل درامي اجتماعي تشويقي من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي.

