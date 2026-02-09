قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيلون ماسك يحذر من خطر عالمي ينتظر ملايين البشر.. ما القصة؟
سعر الدولار اليوم الإثنين 9-2-2026 في البنوك
شيخ الأزهر يقدم دعما إنسانيا وماليا لأسرة الطالب الإندونيسي شهيد العلم
هدف محمد صلاح الأعلي مشاهدة في أمم أفريقيا
عصر يتوّج ببطولة إفريقيا لتنس الطاولة وهنا جودة تحقق اللقب للمرة الرابعة
وصول أول طائرة لمصر للطيران من طراز الايرباصA350-900 إلى مطار القاهرة
أحمد موسى: مينفعش يكون عندي نائب بالبرلمان وفي تشكيك فيه
موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة
قبل جلسة مجلس النواب غدا.. ما الفارق بين التعديل الوزاري وإعادة تشكيل حكومة جديدة؟
بشاير رمضان.. خفض أسعار الدواجن المجمدة
المسؤول الإعلامي للجيش الملكي: التعادل أمام الأهلي يكفي الفريقين لحسم التأهل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ياسر جلال: أشكر الشركة المتحدة على تبنيها لـمسلسل كلهم بيحبوا مودي

ياسر جلال
ياسر جلال
سعيد فراج

قال النجم ياسر جلال إن مسلسله الجديد «كلهم بيحبوا مودي» يضم كوكبة كبيرة من النجوم منهم الفنانة القديرة ميرفت أمين والنجمة آيتن عامر والنجم مصطفى أبو سريع والنجوم هدى الإتربي وجوري بكر وسلوى عثمان ومحسن منصور وأيسل رمزي ويمنى طولان وعدد كبير من النجوم بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف.

ياسر جلال 

وتابع في مداخلة لـ «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة، أنه سعيد بتقديم عمله الأول مع الكاتب الكبير أيمن سلامة والمخرج المميز أحمد شفيق وأنه يحيي المنتجة مها سليم التي قدم معها من قبل «علاقة مشروعة» لأنها حريصة على العمل وتقرأ السيناريو بعناية ويسعد كثيرا بالعمل مع المنتج الفاهم والواعي بالعمل الفني.

وتابع أن العمل من ثمار التعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة أبو ظبي للإعلام، مؤكدا على شكره للشركة لمتحدة للخدمات الإعلامية على تبنيها المسلسل وأنه يعتبر نفسه إبنا للشركة المتحدة، وسعيد بالتعاون الدائم معها مؤكدا على وجود مفاجأة مع المتحدة العام القادم.

ياسر جلال 

ياسر جلال يتحدث عن تجربة الكوميديا 

وتابع أنه كان لديه رغبة في تقديم عمل مبهج والكوميديا به كوميديا موقف وليست مفتعلة، وشخصيته مختلفة للغاية، فيظهر بدور رجل أعمال كريم للغاية وهذا الكرم الزائد يدخله في مشكلات ضخمة ويظهر في العمل محبوب من الجميع بسبب طبيبته وكرمه.

وعن تواجده على السوشيال ميديا مؤخرا قال إنه امتثل للنصائح بالتواجد على السوشيال ميديا وتواجده مع جمهوره من خلال منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر كواليس أعماله.

ياسر جلال مع ميرفت أمين 
ياسر جلال النجم ياسر جلال مسلسل كلهم بيحبوا مودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

الإيجار القديم

مفيش وحدات بديلة ولا إخلاء بعد 7 سنوات .. مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

سعر الدواجن

خفض أسعار الدواجن بقرار حكومي قبل رمضان.. بكم الكيلو الآن؟

الإيجار القديم

من الإخلاء التدريجي إلى إلغاء المدد .. الإيجار القديم أمام اختبار برلماني جديد

حازم حمدان

طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل

احمد موسى

احمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

البحر الأحمر.. ضبط 18 كجم كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

معرض صنع في جامعة بنها

غدا.. افتتاح معرض صنع في جامعة بنها

وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف

مدير أوقاف بني سويف يلقي محاضرة علمية بمسجد علي بن أبي طالب

بالصور

طريقة عمل رول الفراخ.. وصفة سهلة بطعم المطاعم وخطوات مضمونة

طريقة عمل رول الفراخ
طريقة عمل رول الفراخ
طريقة عمل رول الفراخ

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان .. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية
طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية
طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل على قد الحب

شريف سلامة
شريف سلامة
شريف سلامة

وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي

وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

الذكاء المهني

تريند الذكاء المهني يكتسح السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ماهية المثالية

المزيد