ياسر جلال: أشكر الشركة المتحدة على تبنيها لـمسلسل كلهم بيحبوا مودي

قال النجم ياسر جلال إن مسلسله الجديد «كلهم بيحبوا مودي» يضم كوكبة كبيرة من النجوم منهم الفنانة القديرة ميرفت أمين والنجمة آيتن عامر والنجم مصطفى أبو سريع والنجوم هدى الإتربي وجوري بكر وسلوى عثمان ومحسن منصور وأيسل رمزي ويمنى طولان وعدد كبير من النجوم بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف.

وتابع في مداخلة لـ «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة، أنه سعيد بتقديم عمله الأول مع الكاتب الكبير أيمن سلامة والمخرج المميز أحمد شفيق وأنه يحيي المنتجة مها سليم التي قدم معها من قبل «علاقة مشروعة» لأنها حريصة على العمل وتقرأ السيناريو بعناية ويسعد كثيرا بالعمل مع المنتج الفاهم والواعي بالعمل الفني.

وتابع أن العمل من ثمار التعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة أبو ظبي للإعلام، مؤكدا على شكره للشركة لمتحدة للخدمات الإعلامية على تبنيها المسلسل وأنه يعتبر نفسه إبنا للشركة المتحدة، وسعيد بالتعاون الدائم معها مؤكدا على وجود مفاجأة مع المتحدة العام القادم.

ياسر جلال يتحدث عن تجربة الكوميديا

وتابع أنه كان لديه رغبة في تقديم عمل مبهج والكوميديا به كوميديا موقف وليست مفتعلة، وشخصيته مختلفة للغاية، فيظهر بدور رجل أعمال كريم للغاية وهذا الكرم الزائد يدخله في مشكلات ضخمة ويظهر في العمل محبوب من الجميع بسبب طبيبته وكرمه.

وعن تواجده على السوشيال ميديا مؤخرا قال إنه امتثل للنصائح بالتواجد على السوشيال ميديا وتواجده مع جمهوره من خلال منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر كواليس أعماله.