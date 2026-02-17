لتبادل الخبرات والاستفادة بالقدرات المصرية.. وزير الداخلية يستقبل نظيره الرواندى

استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الدكتور فنسنت بيروتا، وزير الداخلية بجمهورية رواندا، خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية على رأس وفد أمنى رفيع المستوى.

وقد استعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين أجهزة الأمن فى البلدين وسُبل دعمها وتطويرها، إلى جانب مُناقشة آخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك.

وأعرب الوزير الضيف عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية، مُؤكداً اهتمام بلاده بتعزيز قنوات الاتصال وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية فى شتى مجالات العمل الأمنى، مُشيداً بالقدرات والإمكانات التقنية والعلمية والتدريبية التى شاهدها خلال زيارته لعدد من قطاعات الوزارة، وتطلعه للاستفادة منها فى صقل خبرات ومهارات الكوادر الشرطية الرواندية فى مختلف المجالات الأمنية.

من جانبه، أعرب محمود توفيق، وزير الداخلية، عن ترحيبه بزيارة وزير الداخلية بجمهورية رواندا، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن الرواندية فى ضوء علاقات الصداقة التى تربط البلدين، مُشيراً إلى أهمية تعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات فى المجالات الأمنية محل الاهتمام المُشترك، وتضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض جميع الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة والسيبرانية بشتى أشكالها فى ظل التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقد توجت المُباحثات بتوقيع مُذكرة تفاهُم بين الجانبين فى مجال التعاون الشرطى، بما يُعزز التعاون الثُنائى وآليات تبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة الأمنية بالبلدين.





