قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم
التنسيقية تتابع التصويت في الدوائر الـ ٣٠ الملغاة بانتخابات النواب
الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
الشباب والرياضة تعلن المرحلة الأولى من البرنامج القومي لتنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية
الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 27 من "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مُخفضة
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 10-12-2025
تفاصيل استراتيجية وزارة المالية لتطوير الجمارك بالتوازي مع تطبيق منظومة ACI
برلماني: معبر رفح لن يكون بوابة لتهجير الفلسطينيين.. ورسائل الخارجية تفضح خروقات الاحتلال
كبار رجال ترامب يطلعون الكونجرس على تفاصيل عمليات أمريكا بفنزويلا
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 ديسمبر وعيار 21 يسجل هذا الرقم|فيديو
ردا على معاناته من مشاكل تقدم العمر .. ترامب يخضع لاختبار القدرات الذهنية
اقتراحات برلمانية للحكومة لمواجهة الأكاذيب المضللة حول انتشار الفيروسات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد

أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد
أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد
أسماء عبد الحفيظ

تدخل المرأة بعد سن الأربعين مرحلة فسيولوجية دقيقة تتغير فيها الهرمونات ويبدأ الجسم في إرسال إشارات تحتاج إلى اهتمام خاص. 

ورغم أهمية هذه المرحلة، تقع كثير من السيدات في أخطاء صحية خطيرة دون قصد، بسبب نمط الحياة السريع أو التركيز على مسؤوليات الأسرة والعمل وتجاهل الذات. 

أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد

في هذا المقال نرصد أخطر 5 أخطاء تُهدد صحة النساء بعد الأربعين، وكيف يمكن تصحيحها بسهولة، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد

1. تجاهل فحوصات ما بعد الأربعين

من بين أكثر الأخطاء انتشارًا هو إهمال الفحوصات الدورية، كثير من النساء يؤجلن الكشف الطبي بسبب الانشغال أو الخوف من اكتشاف مرض، رغم أن الكشف المبكر ينقذ آلاف الحالات سنويًا.

أهم الفحوصات الواجب الالتزام بها:

  • تحليل الغدة الدرقية TSH
  • قياس كثافة العظام
  • تحليل السكر التراكمي
  • موجات فوق صوتية على الثدي
  • قياس ضغط الدم بانتظام

وتشير تقارير 2025 إلى أن 62% من النساء اللاتي اكتشفن أمراض القلب لاحقًا كنّ لا يجرين أي فحوصات دورية.

2. إهمال صحة العظام

أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد

مع بداية الأربعينات، ينخفض هرمون الإستروجين تدريجيًا، مما يعرض المرأة لخطورة هشاشة العظام. كثيرات يعتقدن أن تناول الكالسيوم وحده يكفي، بينما الحقيقة أن الجسم يحتاج لعوامل أخرى مثل فيتامين D، والمغنيسيوم، وممارسة الرياضة.

علامات خطيرة تتجاهلها النساء:

  • آلام الظهر المستمرة
  • تقلصات الساق ليلاً
  • الإرهاق غير المبرر
  • سهولة كسور الأصابع

ولهذا تُعد الوقاية المبكرة مفتاح الحفاظ على عظام قوية.

3. اتباع حميات قاسية لإنقاص الوزن

أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد 

مع تقدّم العمر، يقل الحرق تدريجيًا، فتتجه بعض النساء إلى أنظمة غذائية قاسية تفقدهن الوزن سريعًا، لكنها تؤدي إلى نتائج خطيرة مثل:

  • خسارة الكتلة العضلية
  • ضعف المناعة
  • اضطراب الغدة الدرقية
  • تساقط الشعر
  • الشعور الدائم بالبرد

وينصح الأطباء بالاعتماد على نظام متوازن يحتوي بروتينًا كافيًا، وحبوبًا كاملة، ودهونًا صحية، مع نشاط بدني منتظم بدلًا من الحرمان.

4. تجاهل الصحة النفسية وتأثير التوتر

تتحمل المرأة في هذه المرحلة مسؤوليات مضاعفة بين العمل والأبناء وربما أحفادها. التوتر المزمن يرفع نسبة الإصابة بضغط الدم والسكر وأمراض القلب بنسبة تصل إلى ثلاثة أضعاف.

أعراض نفسية تتجاهلها النساء بعد الأربعين

أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد
  • اضطراب النوم
  • العصبية غير المبررة
  • فقدان الشغف
  • نوبات بكاء دون سبب

تجاهل هذه العلامات قد يحول الضغوط اليومية إلى اكتئاب صامت يؤثر على الصحة الجسدية بالكامل.

5. قلة الحركة والجلوس لفترات طويلة

الجلوس لساعات أمام الهاتف أو التلفزيون أو أثناء العمل المكتبي يرتفع بشكل كبير في سن الأربعين وما بعدها. وتشير دراسات حديثة إلى أن الجلوس أكثر من 6 ساعات يوميًا يزيد خطر:

  • جلطات الساق
  • زيادة الوزن
  • آلام الظهر والرقبة
  • ضعف عضلة القلب

وينصح الخبراء بالمشي 30 دقيقة يوميًا أو ممارسة تمارين خفيفة في المنزل.

كيف تحافظ المرأة على صحتها بعد الأربعين؟

نصائح عملية يمكن البدء بها فورًا:

  • شرب 2 لتر مياه يوميًا
  • تنظيم ساعات النوم
  • تناول وجبات غنية بالبروتين
  • التعرض للشمس 15 دقيقة يوميًا
  • الابتعاد عن الضغط العصبي قدر الإمكان
  • ممارسة رياضة خفيفة 4 أيام أسبوعيًا
صحة المرأة صحة المرأة بعد الأربعين أخطاء صحية شائعة هشاشة العظام صحة القلب التغيرات الهرمونية صحة المرأة 2025 تحليل السكر التراكمي أهم الفحوصات سن الأربعين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح وشقيقته رباب

من أنتم؟.. شقيقة محمد صلاح ترد على انتقادات الفنان عباس أبو الحسن | ماذا قالت؟

حالة الطقس

أمطار ورياح وصقيع تضرب تلك المحافظات الـ 72 ساعة المقبلة

الإمارات

الإمارات تُحذّر من السفر إلى مالي .. وتطالب مواطنيها بالعودة

اسعاف

حادث غامض في أسوان.. ميكروباص يُلقي جثة و10 مصابين أمام مركز طبي ويهرب

استمارة الشهادة الإعدادية 2026

بعد تعطله الأيام الماضية| تفعيل رابط استمارة الشهادة الإعدادية على موقع وزارة التربية والتعليم

الذهب

نزل 600 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

ليفربول

الحكم يلغى هدف تقدم ليفربول على إنتر ميلان

محمد صلاح وسلوت

رغم الأزمات مع محمد صلاح.. جماهير ليفربول تدعّم «سلوت» بعد الفوز على إنتر ميلان

ترشيحاتنا

الطفل زياد

انتشار فيديو الطفل الكفيف «زياد» يُشعل موجة دعم.. وتحرّكات رسمية لتوفير علاجه وفرصة لمستقبل أفضل

الطفل الكفيف زياد

والد الطفل زياد لـ صدى البلد: ابني مولود بـ عظام زجاجية.. ومدير المدرسة يكشف تفاصيل حفل ترفيهي وراء شهرته

فعاليات ثقافية وفنية

انطلاق فعاليات مشروع مسرح المواجهة والتجوال بكفر الشيخ

بالصور

أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد

أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد
أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد
أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين
وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين
وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

ماذا يفعل الضغط النفسي بجسم المرأة؟.. العلم يكشف تأثيرات لم نكن نعرفها

ماذا يفعل الضغط النفسي بجسم المرأة؟ العلم يكشف تأثيرات لم نكن نعرفها
ماذا يفعل الضغط النفسي بجسم المرأة؟ العلم يكشف تأثيرات لم نكن نعرفها
ماذا يفعل الضغط النفسي بجسم المرأة؟ العلم يكشف تأثيرات لم نكن نعرفها

وصفة سهلة ولذيذة .. طريقة عمل بيض بالطماطم في الفرن

طريقة عمل البيض بالطماطم في الفرن
طريقة عمل البيض بالطماطم في الفرن
طريقة عمل البيض بالطماطم في الفرن

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

حجز حسابات حسن شاكوش

أزمة نفقة وتجميد حسابات.. القصة الكاملة وراء حقيقة الحجز على أموال حسن شاكوش |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد