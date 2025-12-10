تدخل المرأة بعد سن الأربعين مرحلة فسيولوجية دقيقة تتغير فيها الهرمونات ويبدأ الجسم في إرسال إشارات تحتاج إلى اهتمام خاص.

ورغم أهمية هذه المرحلة، تقع كثير من السيدات في أخطاء صحية خطيرة دون قصد، بسبب نمط الحياة السريع أو التركيز على مسؤوليات الأسرة والعمل وتجاهل الذات.

أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد

في هذا المقال نرصد أخطر 5 أخطاء تُهدد صحة النساء بعد الأربعين، وكيف يمكن تصحيحها بسهولة، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1. تجاهل فحوصات ما بعد الأربعين

من بين أكثر الأخطاء انتشارًا هو إهمال الفحوصات الدورية، كثير من النساء يؤجلن الكشف الطبي بسبب الانشغال أو الخوف من اكتشاف مرض، رغم أن الكشف المبكر ينقذ آلاف الحالات سنويًا.

أهم الفحوصات الواجب الالتزام بها:

تحليل الغدة الدرقية TSH

قياس كثافة العظام

تحليل السكر التراكمي

موجات فوق صوتية على الثدي

قياس ضغط الدم بانتظام

وتشير تقارير 2025 إلى أن 62% من النساء اللاتي اكتشفن أمراض القلب لاحقًا كنّ لا يجرين أي فحوصات دورية.

2. إهمال صحة العظام

مع بداية الأربعينات، ينخفض هرمون الإستروجين تدريجيًا، مما يعرض المرأة لخطورة هشاشة العظام. كثيرات يعتقدن أن تناول الكالسيوم وحده يكفي، بينما الحقيقة أن الجسم يحتاج لعوامل أخرى مثل فيتامين D، والمغنيسيوم، وممارسة الرياضة.

علامات خطيرة تتجاهلها النساء:

آلام الظهر المستمرة

تقلصات الساق ليلاً

الإرهاق غير المبرر

سهولة كسور الأصابع

ولهذا تُعد الوقاية المبكرة مفتاح الحفاظ على عظام قوية.

3. اتباع حميات قاسية لإنقاص الوزن

مع تقدّم العمر، يقل الحرق تدريجيًا، فتتجه بعض النساء إلى أنظمة غذائية قاسية تفقدهن الوزن سريعًا، لكنها تؤدي إلى نتائج خطيرة مثل:

خسارة الكتلة العضلية

ضعف المناعة

اضطراب الغدة الدرقية

تساقط الشعر

الشعور الدائم بالبرد

وينصح الأطباء بالاعتماد على نظام متوازن يحتوي بروتينًا كافيًا، وحبوبًا كاملة، ودهونًا صحية، مع نشاط بدني منتظم بدلًا من الحرمان.

4. تجاهل الصحة النفسية وتأثير التوتر

تتحمل المرأة في هذه المرحلة مسؤوليات مضاعفة بين العمل والأبناء وربما أحفادها. التوتر المزمن يرفع نسبة الإصابة بضغط الدم والسكر وأمراض القلب بنسبة تصل إلى ثلاثة أضعاف.

أعراض نفسية تتجاهلها النساء بعد الأربعين

اضطراب النوم

العصبية غير المبررة

فقدان الشغف

نوبات بكاء دون سبب

تجاهل هذه العلامات قد يحول الضغوط اليومية إلى اكتئاب صامت يؤثر على الصحة الجسدية بالكامل.

5. قلة الحركة والجلوس لفترات طويلة

الجلوس لساعات أمام الهاتف أو التلفزيون أو أثناء العمل المكتبي يرتفع بشكل كبير في سن الأربعين وما بعدها. وتشير دراسات حديثة إلى أن الجلوس أكثر من 6 ساعات يوميًا يزيد خطر:

جلطات الساق

زيادة الوزن

آلام الظهر والرقبة

ضعف عضلة القلب

وينصح الخبراء بالمشي 30 دقيقة يوميًا أو ممارسة تمارين خفيفة في المنزل.

كيف تحافظ المرأة على صحتها بعد الأربعين؟

نصائح عملية يمكن البدء بها فورًا: