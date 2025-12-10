رغم الأزمات مع محمد صلاح.. جماهير ليفربول تدعّم «سلوت» بعد الفوز على إنتر ميلان

حصل الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، على دعم كبير من جماهير ناديه خلال مواجهة إنتر ميلان على ملعب جوزيبي مياتزا مساء الثلاثاء، بالجولة السادسة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ليفربول انتزع فوزًا بشق الأنفس من عقر دار النيراتزوري، بفضل هدف متأخر سجله دومينيك سوبوسلاي من ركلة جزاء في الدقيقة 88.

وبحسب موقع "توتوميركاتو" الإيطالي، فإن سلوت حصل على دعم كبير من جماهير ليفربول التي حضرت إلى ملعب جوزيبي مياتزا، والمقدّر عددها بحوالي 5 آلاف مشجع، بعد أزمته مع الدولي المصري محمد صلاح، نجم الريدز.

وأوضح الموقع أن الجماهير الإنجليزية وقفت في صف مدربها، وهتفوا له قبل وأثناء وبعد المباراة، مرددين اسمه "آرني سلوت" عدة مرات.

ودخل “سلوت” في حالة صدام مع صلاح بعد تصريحات الأخير الهجومية ضد مدربه، إثر جلوسه ثلاث مباريات متتالية على مقاعد البدلاء، والتي نتج عنها استبعاده من مباراة إنتر ميلان.

وكان صلاح قد صرح بعد مباراة ليدز (3-3) مساء السبت الماضي قائلًا: "لقد قدّمتُ الكثير لهذا النادي على مر السنين، وخاصةً الموسم الماضي، والآن أجلس على مقاعد البدلاء ولا أعرف السبب".

وأضاف: "يبدو أن النادي قد تخلى عني، هذا ما أشعر به.. أعتقد أنه من الواضح جدًا أن أحدهم أراد أن أتحمل كل اللوم.. حصلتُ على الكثير من الوعود في الصيف، وحتى الآن أجلس على مقاعد البدلاء في ثلاث مباريات، لذا لا أستطيع القول إنهم أوفوا بوعدهم".

وأكمل: "قلتُ مرارًا إن علاقتي بالمدرب (سلوت) جيدة، وفجأة انقطعت علاقتنا، لا أعرف السبب.. لكن يبدو لي، من وجهة نظري، أن هناك من لا يريدني في النادي".