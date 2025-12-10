سيول ورياح مُثيرة للأتربة .. الأرصاد السعودية تُحذّر المواطنين من طقس اليوم الأربعاء

تشهد حالة الطقس في السعودية، حالة من عدم الاستقرار وقد أصدرت هيئة الأرصاد بيانًا حول أحوال الطقس في المملكة اليوم الأربعاء حيث لا تزال الأحوال الجوية تشهد عدم استقرار بسبب انخفاض درجات الحرارة والتي تؤدي إلى برودة شديدة، مع وجود أمطار رعدية ذات تأثيرات واضحة.

حالة الطقس في السعودية اليوم الأربعاء

وأكد المركز الوطني للأرصاد، أن حالة الطقس في السعودية اليوم الأربعاء ستشهد هطول الأمطار الرعدية بأنحاء متفرقة في المملكة، مصحوبة بعدة تأثيرات مختلفة حيث قد تؤدي إلى سيول، سقوط البرد، صواعق رعدية، أو رياح نشطة تؤثر على مدى الرؤية.

الطقس في مكة المكرمة

وأشار بيان هيئة الأرصاد السعودية، إلى أن توقعات الطقس في مكة المكرمة اليوم الأربعاء ستظل غير هادئة، حيث تستمر الأمطار في الهطول ببعض الأجزاء مع رياح نشطة تؤثر على مدى الرؤية الأفقية.

وفيما يتعلق بأحوال الطقس في المدينة المنورة، أوضح بيان هيئة الأرصاد أن التوقعات تشير إلى سقوط أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية.

حالة الطقس في الرياض

ومن مكة والمدينة إلى العاصمة، حيث أعلم خبراء الأرصاد أن الطقس في الرياض اليوم الأربعاء سيشهد سقوط أمطار متوسطة الشدة قد تصل إلى جريان سيول، مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تتسبب في رؤية شبه منعدمة.

وفي القصيم، هناك فرصة لسقوط أمطار غزيرة تصل إلى سيول جارية، مصحوبة بزخات البرد والصواعق الرعدية، مع رياح نشطة تتسبب في رؤية غير واضحة.

وفي المنطقة الشرقية، بالسعودية يتواصل سقوط الأمطار، مصحوبا بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ورياح نشطة شديدة السرعة تتسبب في ارتفاع الأمواج ورؤية شبه منعدمة، وفي الصباح الباكر قد يتكون ضباب كثيف يؤثر على مدى الرؤية ويتسبب في رؤية منعدمة.