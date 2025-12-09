وسط سيول خانقة.. أمطار غزيرة تحتجز السيارات في شوارع جدة

تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها جدة بالسعودية، في احتجاز عدد من السيارات على الطرق الرئيسية، بعد ارتفاع منسوب المياه بشكل أدى إلى عجز المركبات عن عبور الشوارع والمداخل الرئيسة.

وتشهد عدة مناطق في المملكة العربية السعودية سيولاً وأمطاراً غزيرة تعطل حركة المرور وتعرقل الحياة اليومية للسكان. وفي حادث مأساوي بمنطقة تبوك، جرفت مياه السيول سيارة أحد المواطنين، ما أدى إلى وفاته.

ويأتي ذلك في ظل موجات من الطقس السيئ تجتاح مختلف أنحاء العالم، حيث تسببت الفيضانات في دول آسيوية في خسائر كبيرة، بينما تشهد بلدان عربية أخرى أمطاراً غزيرة وسيولاً قوية، كما سجلت الجزائر استمرار الأمطار الرعدية الغزيرة في مناطق عدة.