لغز في المتوسط .. اختفاء يخت إسرائيلي قبل وصوله إلى قبرص

أفادت القناة N12 الإسرائيلية بأن السلطات البحرية القبرصية تبحث عن يخت غادر ميناء أشدود الإسرائيلي متوجهاً إلى قبرص يوم الأحد.

اختفاء يخت إسرائيلي

وأعلنت السلطات البحرية القبرصية أن الاتصال فُقد بالسفينة قبيل اقترابها من الجزيرة.

وأفاد موقع Ynet أن السلطات الإسرائيلية واليونانية تشارك أيضاً في البحث.

وكان على متن السفينة 5 أشخاص، ولا تزال حالتهم الصحية مجهولة.

يأتي اختفاء السفينة في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل العاصفة بايرون، التي وصلت من قبرص وضربت البلاد بأمطار غزيرة ورياح عاتية.

وتعمل هيئة النقل البحري الإسرائيلية على فهم سبب السماح للسفينة بالإبحار رغم اقتراب العاصفة.

العاصفة “بايرون” تضرب إسرائيل

من المتوقع أن تبلغ العاصفة بايرون ذروتها في إسرائيل بين ليلة الأربعاء وصباح الخميس، مع توقع هطول أمطار تتراوح بين 100 و150 ملم، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية الإسرائيلية.

ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح الناجمة عن العاصفة إلى 80 كيلومتراً في الساعة.