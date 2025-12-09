زيلنسكي: مستعدون لهدنة في مجال الطاقة إن كانت روسيا مستعدة لذلك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إن بلاده مستعدة لبحث هدنة في مجال الطاقة إذا كانت روسيا مستعدة لاتخاذ خطوة مماثلة.

وفي السياق ذاته، نقلت رويترز عن رئيس الوزراء الأوكراني القول إن الحكومة ستبدأ خفض الإضاءة في الشوارع والإعلانات الخارجية في مراكز المدن، نتيجة النقص المتزايد في الطاقة بعد الهجمات الروسية المستمرة على منشآت التوليد والنقل.

من جهة أخرى، كشفت “فايننشال تايمز” أن زيلنسكي أبلغ نظراءه الأوروبيين بأنه يتعرض لـ ضغوط خلال اتصالات مع مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف ومستشاره جاريد كوشنر من أجل اتخاذ قرارات سريعة تتعلق بالوضع السياسي والأمني في بلاده.

وأكد الرئيس الأوكراني أن خطة السلام المحدثة تشمل ثلاث وثائق رئيسية ترتبط بمصالح أوكرانيا وأوروبا، إضافة إلى ضمانات الأمن وإعادة الإعمار.

وفي ملف العلاقات مع الغرب، قال زيلنسكي إن الولايات المتحدة ليست مستعدة بعد لرؤية أوكرانيا داخل حلف الناتو، معرباً عن أمله في أن تتغير هذه المقاربة في المستقبل مع تقدم الإصلاحات الدفاعية والمؤسساتية في كييف.