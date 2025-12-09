وزيرة الخارجية البريطانية: سأبحث في واشنطن تأمين سلام عادل ودائم في أوكرانيا

أفادت ايفيت كوبر وزيرة الخارجية البريطانية، إنها ستبحث مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في واشنطن تأمين سلام عادل ودائم في أوكرانيا، و ذلك بحسب نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

و أعلنت كوبر أنها ستلتقي بنظيرها الأميركي في واشنطن، في ظل جهود دبلوماسية مكثفة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

و تعد هذه الزيارة هي الأولى لكوبر إلى العاصمة الأميركية منذ توليها منصبها في سبتمبر، في الوقت الذي يستضيف فيه رئيس الوزراء كير ستارمر في لندن رؤساء أوكرانيا وفرنسا وألمانيا.

وتأتي اجتماعات في أعقاب أيام من المحادثات الأسبوع الماضي بين مسؤولين أوكرانيين وأميركيين في ميامي لمناقشة مقترح أميركي لإنهاء حرب أوكرانيا التي تعتبر الأكثر دموية في أوروبا منذ ثمانية عقود.