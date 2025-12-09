اليابان تحذر من احتمال وقوع تسونامي بعد زلزال ضخم بالقرب من سواحلها

أصدرت اليابان تحذيرًا من احتمال وقوع تسونامي، بعد وقوع زلزال ضخم بقوة 7.6 درجة، بالقرب من سواحل اليابان، كما أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بأن مركزه يقع على عمق حوالي 50 كيلومترًا تحت قاع البحر.

إخلاء المناطق المنخفضة

وحثت السلطات اليابانية سكان المناطق المنخفضة على الإخلاء فورًا والانتقال إلى مناطق أعلى، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

و تبدأ غالبية موجات تسونامي بحدوث زلزال تحت سطح البحر، لذا يضطر العلماء إلى استخدام أجهزة لقياس الزلازل، مما يساعدهم في اكتشاف الحركات التي تؤدي إلى حدوث تسونامي.

