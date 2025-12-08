غارة أمريكية على مأرب اليمينة.. وأنباء عن مقـ.تل قياديين بتنظيم القاعدة

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية" يوم الاثنين بأن غارة جوية أمريكية استهدفت عناصر لتنظيم القاعدة الإرهابي في محافظة مأرب اليمنية.

مقتل قياديين بتنظيم القاعدة

وترددت أنباء، حول مقتل القيادي في تنظيم القاعدة بجزيرة العرب "أبي عبيدة الحضرمي"، وقيادي آخر في الجهاز الأمني للتنظيم الإرهابي يدعى بـ"أنيس الحاصلي"، في غارة جوية أمريكية على محافظة مأرب.

يذكر أن القوات الأمريكية، شنت خلال شهر نوفمبر الماضي، غارات جوية مركزة على مواقع يُشتبه بانتمائها لتنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" (AQAP) في محافظة شبوة جنوب اليمن، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين، بحسب ما أكدته مصادر أمنية يمنية.

وجاءت الغارة الأمريكية بطائرات بدون طيار استهدفت مخابئ للمسلحين في المناطق الجبلية الوعرة، حيث يتخذ التنظيم من تلك المناطق معاقل لتنفيذ هجماته ضد القوات المحلية. وأشارت إلى أن الحصيلة النهائية للضحايا لم تُعلن بعد بسبب صعوبة الوصول إلى مواقع القصف.