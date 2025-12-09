يستعرض صدى البلد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، وذلك دون إضافة المصنعية، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم دون مصنعية

عيار 24: بيع 6410 جنيهات – شراء 6390 جنيها

عيار 22: بيع 5875 جنيها – شراء 5855 جنيها

سعر الذهب عيار 21

عيار 21: بيع 5610 جنيهات – شراء 5590 جنيها

عيار 18: بيع 4810 جنيهات – شراء 4790 جنيها

عيار 14: بيع 3740 جنيها – شراء 3725 جنيها

عيار 12: بيع 3205 جنيهات – شراء 3195 جنيها

الأونصة: بيع 199420 جنيها – شراء 198705 جنيهات

الجنيه الذهب: بيع 44880 جنيها – شراء 44720 جنيها

الأونصة بالدولار: 4192.52 دولار

أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء

سجل عيار 24 أعلى سعر بين الأعيرة حيث بلغ 6410 جنيهات للبيع و6390 جنيها للشراء، بينما جاء عيار 22 بسعر 5875 جنيها للبيع و5855 جنيها للشراء.

أما العيار الأكثر تداولًا وهو عيار 21 فقد سجل 5610 جنيهات للبيع و5590 جنيها للشراء، في حين بلغ سعر عيار 18 نحو 4810 جنيهات للبيع و4790 جنيها للشراء.

وسجل عيار 14 سعر 3740 جنيها للبيع و3725 جنيها للشراء، بينما جاء عيار 12 عند مستوى 3205 جنيهات للبيع و3195 جنيها للشراء.

وبالنسبة للأونصة فقد وصلت إلى 199420 جنيها للبيع و198705 جنيهات للشراء، فيما سجل الجنيه الذهب 44880 جنيها للبيع و44720 جنيها للشراء، بينما بلغت الأونصة بالدولار 4192.52 دولار.