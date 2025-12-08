قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آي صاغة: الذهب يرتفع بشكل طفبف وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي
هل الذهب يصل لـ 10 آلاف جنيه في 2026 .. ومفاجأة للمواطنين | فيديو
التخطيط : التوسع في برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا والصين
توجيهات عاجلة من وزيرة التنمية المحلية بعد إقالة رئيس حي النزهة
انقطاع كامل للكهرباء في السودان بسبب عطل في سد مروي
رد هيئة المحكمة.. طلب من محامي المتهمين في قضية سارة خليفة بتصنيع المخدرات
الباقي شنط وأكياس .. رسالة مثيرة من سما المصري لـ محمد صلاح
كله فيلر وعمليات تجميل.. بشار الأسد يسخر من بوتين في تسريبات جديدة
كيف تستثمر مدخراتك من بين 4 صناديق استثمارية .. بنك مصر يجيب
علامات استفهام.. مصير غامص لـ 4 نجوم بـ الأهلي في ميركاتو الشتاء
الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالاسم ورقم البطاقة
بعد الجيزة | الكيوت في شوارع القاهرة والقليوبية بديلا للتوكتوك .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل الذهب يصل لـ 10 آلاف جنيه في 2026 .. ومفاجأة للمواطنين | فيديو

الذهب
الذهب
البهى عمرو

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار التي تحدث وبسبب الارتفاعات التي تضرب الذهب بأرقام قياسية لأول مرة، وخلال الأيام الماضية كان هناك سؤال من بعض المواطنين هل أسعار الذهب خلال عام 2026، ستصل لـ 10 آلاف جنيه للجرام؟.

وأجاب نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، على سؤال هل أسعار الذهب خلال عام 2026، ستصل لـ 10 آلاف جنيه للجرام، في ظل التوترات السياسية الأخيرة، وما يحدث في أوروبا.

الذهب 

قال سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، إن هناك توقعات بارتفاع أسعار الذهب، وأن الارتفاعات تكون بشكل تدريجي، وأن في بعض الأوقات يكون هناك هبوط وتصحيح مسار، لكن بشكل عام الأسعار في الصاعد.

وأضاف سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن الذهب لن يصل في بداية العام لـ 10 آلاف، لكن من الممكن أن يصل عيار 21 لـ 6000 جنيه.  

أسعار الذهب



أوضح أن أسعار الذهب ارتفعت ووصلت لأرقام لم تحدث من قبل، وذلك بسبب الحروب والأحداث الخارجية، وأنه في ظل استمرار هذه الأحداث ستستمر الارتفاعات.

وشهدت أسواق الذهب خلال الأسبوع الماضي حركة هادئة اتسمت بتراجع بسيط في الأسعار، وذلك في ظل حالة من الترقب تسود الأسواق العالمية قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المرتقب هذا الشهر لحسم مصير أسعار الفائدة.

وتراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنحو 35 جنيهًا فقط خلال الأسبوع، وهو تراجع محدود مقارنة بفترات سابقة شهدت تقلبات أوسع في الأسعار.

ورغم هذا الانخفاض، لا يزال المعدن الأصفر محافظًا على معظم مكاسبه الأخيرة، مدعومًا بتقديرات متزايدة تشير إلى قرب خفض الفائدة الأمريكية، بحسب تقرير "آي صاغة".

ومع اقتراب دخول العام الجديد 2026؛ يتزايد التفاؤل داخل الأوساط الاقتصادية بأن الذهب يستعد لمسار صعودي جديد، قد يدفعه إلى مستويات تاريخية خلال عام 2026 إذا استمرت المؤشرات الحالية في الاتجاه ذاته.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الإثنين 8-12-2025، ضمن نشرته الخدمية.


بورصة الذهب مباشر


سعر الذهب عالميًا الآن سجّل  4198 دولارًا.


سعر الذهب عيار 18
سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4811 جنيها للشراء.


سعر الذهب عيار 21
سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5613 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6415 جنيها.


سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 44.904  آلاف جنيه.

الذهب أسعار الذهب شعبة الذهب أسعار الفائدة سعر الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير

جثة فتاة

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة

سيدة

16 فتاة.. عصابة الستات تستدرج الشباب لتصويرهم وتهديدهم| ما القصة؟

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

حسن شحاته

13 ساعة.. تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة

مشغولات ذهبية

سعر جرام الذهب الآن في مصر عقب تراجعه

أحمد شريف

مهاجم الزمالك يحيي ذكري خطيبته الراحلة: ذكراك ثابتة في قلبي

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية يوجه بتركيب مطبات صناعية لتأمين أرواح المواطنين بكفر الزيات | صور

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يكرّم مشرف غرفة العمليات بالإسعاف لإنقاذه عامل نظافة

اورمان الشرقية

كمّل فرحتها .. مبادرة إنسانية جديدة لدعم زواج اليتيمات فى الشرقية

بالصور

صحة الشرقية تنفذ قوافل الخير.. كشف وعلاج مجاني لـ 18 ألف مواطن

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء.. ستفاجأ بالنتيجة

تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء..ستفاجئ بالنتيجة
تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء..ستفاجئ بالنتيجة
تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء..ستفاجئ بالنتيجة

لغذاء سريع.. طريقة طاجن المكرونة بالفراخ

طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.
طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.
طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة
طريقة عمل شوربة العدس بالطشة
طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

فيديو

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

المزيد