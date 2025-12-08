هل الذهب يصل لـ 10 آلاف جنيه في 2026 .. ومفاجأة للمواطنين | فيديو

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار التي تحدث وبسبب الارتفاعات التي تضرب الذهب بأرقام قياسية لأول مرة، وخلال الأيام الماضية كان هناك سؤال من بعض المواطنين هل أسعار الذهب خلال عام 2026، ستصل لـ 10 آلاف جنيه للجرام؟.

وأجاب نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، على سؤال هل أسعار الذهب خلال عام 2026، ستصل لـ 10 آلاف جنيه للجرام، في ظل التوترات السياسية الأخيرة، وما يحدث في أوروبا.

الذهب

قال سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، إن هناك توقعات بارتفاع أسعار الذهب، وأن الارتفاعات تكون بشكل تدريجي، وأن في بعض الأوقات يكون هناك هبوط وتصحيح مسار، لكن بشكل عام الأسعار في الصاعد.

وأضاف سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن الذهب لن يصل في بداية العام لـ 10 آلاف، لكن من الممكن أن يصل عيار 21 لـ 6000 جنيه.

أسعار الذهب





أوضح أن أسعار الذهب ارتفعت ووصلت لأرقام لم تحدث من قبل، وذلك بسبب الحروب والأحداث الخارجية، وأنه في ظل استمرار هذه الأحداث ستستمر الارتفاعات.

وشهدت أسواق الذهب خلال الأسبوع الماضي حركة هادئة اتسمت بتراجع بسيط في الأسعار، وذلك في ظل حالة من الترقب تسود الأسواق العالمية قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المرتقب هذا الشهر لحسم مصير أسعار الفائدة.

وتراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنحو 35 جنيهًا فقط خلال الأسبوع، وهو تراجع محدود مقارنة بفترات سابقة شهدت تقلبات أوسع في الأسعار.

ورغم هذا الانخفاض، لا يزال المعدن الأصفر محافظًا على معظم مكاسبه الأخيرة، مدعومًا بتقديرات متزايدة تشير إلى قرب خفض الفائدة الأمريكية، بحسب تقرير "آي صاغة".

ومع اقتراب دخول العام الجديد 2026؛ يتزايد التفاؤل داخل الأوساط الاقتصادية بأن الذهب يستعد لمسار صعودي جديد، قد يدفعه إلى مستويات تاريخية خلال عام 2026 إذا استمرت المؤشرات الحالية في الاتجاه ذاته.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الإثنين 8-12-2025، ضمن نشرته الخدمية.



بورصة الذهب مباشر



سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4198 دولارًا.



سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4811 جنيها للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5613 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24



أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6415 جنيها.



سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 44.904 آلاف جنيه.