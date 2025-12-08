رسميا الآن.. سعر الذهب بعد تراجعه في مصر

شهدت أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي ، تراجعًا محدودًا بلغ نحو 35 جنيهًا للجرام في السوق المحلية، في حين لا تزال أجواء السوق تتسم بحذر وترقب دقيق لقرار مرتقب بشأن سعر الفائدة.

هذا التراجع، رغم محدوديته، يثير تساؤلات بين المستثمرين حول مدى استمرار زخم المعدن الأصفر في الصعود، خصوصًا في ضوء الترشيحات المتزايدة بأن الفيدرالي قد يخفّض الفائدة قريبًا، ما قد يؤثر على اتجاهات الاستثمار في الأصول المضمونة مثل الذهب.

وبقيت أسعار الذهب محتفظة بجزء كبير من المكاسب التي حققتها مؤخّرًا، وهو ما يعكس توقعات المؤسسات المالية بأن المعدن لا يزال محافظًا على جاذبيته كملاذ آمن.

وهذه العوامل مجتمعة تمنح الذهب فرصة للعودة إلى مسار صعود محتمل، مع تحوّل الأنظار إلى أولى خطوات 2026 وما قد تحمله من تحولات في سياسة الفائدة العالمية.

في ظل هذا المناخ، يظهر أن الذهب لا يزال مستودعاً للقيمة بالنسبة للعديد من المستثمرين الذين يفضلون الحذر على مخاطرة العملات أو الأسواق غير المستقرة. ومن المتوقع أن تتأثر تحركات الأسعار خلال الفترة المقبلة ليس فقط بتصريحات الفيدرالي وقرارات الفائدة، بل أيضًا بتقلبات الأسواق العالمية والأحداث الاقتصادية الكبرى التي ترسم اتجاه الطلب على المعادن النفيسة.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الاثنين 8-12-2025، ضمن نشرته الخدمية.



بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4198 دولارًا.



سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4811 جنيه للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5613 جنيه بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24



أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6415 جنيه.



سعر الجنيه الذهب اليوم



وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 44.904 ألف جنيه.



وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

أوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

أضاف رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.

قال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.