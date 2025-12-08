قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفحمت سيارتهم بالكامل.. تفاصيل وفاة 4 مستشارين في حادث أليم بالمنيا
مدير الفاو يثمن جهود الرئيس السيسي والحكومة في دعم جهود المنظمة بمصر
بعد واقعة سرقة مجوهرات بـ102 مليون دولار.. فضيحة جديدة تضرب متحف اللوفر بإتلاف مئات الكتب النادرة
الجمعية العمومية للزمالك تنعقد غدًا بمناقشة الميزانية وخطة إنشاء فرع أسيوط الجديدة
آي صاغة: الذهب يرتفع بشكل طفبف وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي
هل الذهب يصل لـ 10 آلاف جنيه في 2026 .. ومفاجأة للمواطنين | فيديو
التخطيط : التوسع في برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا والصين
توجيهات عاجلة من وزيرة التنمية المحلية بعد إقالة رئيس حي النزهة
انقطاع كامل للكهرباء في السودان بسبب عطل في سد مروي
رد هيئة المحكمة.. طلب من محامي المتهمين في قضية سارة خليفة بتصنيع المخدرات
الباقي شنط وأكياس .. رسالة مثيرة من سما المصري لـ محمد صلاح
كله فيلر وعمليات تجميل.. بشار الأسد يسخر من بوتين في تسريبات جديدة
الحكومة الألمانية: روسيا تظل أكبر تهديد لأمننا .. ونرفض انتقاد أوروبا في الاستراتيجية الأمريكية

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

صرحت الحكومة الألمانية بأن روسيا تظل أكبر تهديد لأمنها، مؤكدة أنها رفضت انتقاد أوروبا في استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة.

وفي سياق متصل، نشر البيت الأبيض يوم الجمعة استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة، وفي هذه الوثيقة قامت واشنطن بإعادة نظر جذرية في مقارباتها لبعض القضايا الرئيسية في العلاقات الدولية.

تعليق الصين على الاستراتيجية الأمريكية الجديدة

و علق قوه جيا كون، متحدث الخارجية الصينية، على تعديل استراتيجية الأمن القومي الأمريكي بأن التعايش السلمي والتعاون الثنائي هو الخيار الصحيح والوحيد للعلاقات بين بكين و واشنطن.

و أكد متحدث الخارجية الصينية، على أن التعاون بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين، في حين أن المواجهة تضر بكليهما.، مضيفا: بكين مستعدة للتعاون مع واشنطن من أجل تعزيز مزيد من التطور المستقر للعلاقات الصينية الأمريكية، مع الدفاع بحزم عن سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية.

و قال : “الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين هو الطريق الصحيح للتعايش بين الصين والولايات المتحدة، وكذلك الخيار الصحيح والواقعي الوحيد”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين ردا على طلب التعليق على استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة.
 

