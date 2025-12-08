الحكومة الألمانية: روسيا تظل أكبر تهديد لأمننا .. ونرفض انتقاد أوروبا في الاستراتيجية الأمريكية

صرحت الحكومة الألمانية بأن روسيا تظل أكبر تهديد لأمنها، مؤكدة أنها رفضت انتقاد أوروبا في استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة.

وفي سياق متصل، نشر البيت الأبيض يوم الجمعة استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة، وفي هذه الوثيقة قامت واشنطن بإعادة نظر جذرية في مقارباتها لبعض القضايا الرئيسية في العلاقات الدولية.

تعليق الصين على الاستراتيجية الأمريكية الجديدة

و علق قوه جيا كون، متحدث الخارجية الصينية، على تعديل استراتيجية الأمن القومي الأمريكي بأن التعايش السلمي والتعاون الثنائي هو الخيار الصحيح والوحيد للعلاقات بين بكين و واشنطن.

و أكد متحدث الخارجية الصينية، على أن التعاون بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين، في حين أن المواجهة تضر بكليهما.، مضيفا: بكين مستعدة للتعاون مع واشنطن من أجل تعزيز مزيد من التطور المستقر للعلاقات الصينية الأمريكية، مع الدفاع بحزم عن سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية.

و قال : “الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين هو الطريق الصحيح للتعايش بين الصين والولايات المتحدة، وكذلك الخيار الصحيح والواقعي الوحيد”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين ردا على طلب التعليق على استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة.

