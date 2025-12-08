قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

السعودية تدعو سلطنة عمان للمشاركة في إكسبو الرياض

فرناس حفظي

تلقى سلطان عمان، هيثم بن طارق ، رسالة خطية من الأمير  محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، تتعلق بالدعوة لمشاركة سلطنة عُمان في معرض إكسبو الرياض 2030 .

تسلّم الرسالة بدر البوسعيدي وزير الخارجية، وذلك خلال استقباله سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى سلطنة عُمان.

وفي وقت سابق، عقد ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، جلسة مباحثات في قصر اليمامة بالرياض اليوم، وذلك قبل الاجتماع الثامن لمجلس التنسيق القطري السعودي الذي يعقد اليوم في الرياض.

وفي وقت سابق التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك على هامش أعمال منتدى الدوحة 2025  الذي انعقد في العاصمة القطرية الدوحة، في أول لقاء رفيع من نوعه يعقد بين الجانبين منذ سنوات.


 

