وائل القباني: لاعبو الزمالك لا يشعرون بالأمان في ظل تواجد المجلس الحالي

أكد وائل القباني نجم الزمالك السابق، أن لاعبي نادي الزمالك لا يشعرون بالأمان في ظل تواجد مجلس الادارة الحالي برئاسة حسين لبيب .



وقال القباني في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: جمهور ولاعبي الزمالك مش حاسه بالأمان بسبب مجلس الادارة الحالي ، والناس ماشيه غلط في النادي.

وأضاف: مجلس اداراة الزمالك خايفين من عدم عودة الارض، و هما خدوا فلوس فخايفيين أن الأمور تتازم اللاعيبه كمان مش حاسه بالأمان

وتابع: مجلس الادارة لازم يعرفوا أخطائهم عشان يصالحوها سريعا ، في ظل تواجد الإدارة دي كل اللاعيبه ممكن تمشي ومش هنقدر نحافظ عليهم.