بعد فسخ عقده.. نجم الزمالك يثير أزمة فى الوداد المغربي

كشفت تقارير صحفية مغربية، عن وجود أزمة داخل نادي الوداد، بخصوص التعاقد مع صلاح الدين مصدق لاعب الزمالك السابق، في صفقة انتقال حر عقب فسخ تعاقده مع الفريق الأبيض.

وبحسب التقارير، فإن محمد أمين بنهاشم المدير الفني للوداد متمسك بالتعاقد مع مصدق، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، عقب الازمات الدفاعية المتكررة للفريق المغربي.

وأضافت، أن عادل هرماش المدير الرياضي بالوداد، أكد أن الصفقة مرفوضه بشكل قاطع خلال الفترة المقبلة، حيث انها لا تتناسب مع متطلبات تدعيمات الفريق خلال الفترة المقبلة، وأن خط الدفاع يمتلك العدد الكافي، ولاعبين على مستوى عالي.

ومن المقرر أن يتم حسم القرار النهائي من جانب الوداد خلال الأيام المقبلة، خاصة و أن اللاعب أصبح حر عقب فسخ تعاقده مع الزمالك.