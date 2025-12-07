أحمد عبدالرؤوف يحفّز لاعبي الزمالك قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية

عقد أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأحد، على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة كهرباء الإسماعيلية المقبلة في مسابقة كأس عاصمة مصر.

وتحدث المدير الفني عن بعض الجوانب الفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم استعدادًا للمباراة المقبلة، وشرح الأدوار المطلوبة من كل لاعب.

وشدد أحمد عبد الرؤوف في حديثه مع اللاعبين على أهمية مباريات كأس عاصمة مصر، وطالب اللاعبين بالتركيز وبذل أقصى جهد في التدريبات.

ويستعد فريق الزمالك للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في بطولة كأس عاصمة مصر، والتي ستقام على ستاد المقاولون العرب.

وكشف مصدر بنادي الزمالك عن قيام الفلسطيني عمر فرج لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بفسخ تعاقده منذ فترة تصل إلى شهر تقريبًا، وغادر القاهرة منذ وقت طويل.

وأكد المصدر أن اللاعب تقدم بشكوى ضد النادي بسبب عدم حصوله على مستحقاته، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني السابق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا.

وأكد المصدر أن عمر فرج اقترب من الانتقال لأحد أندية الدوري السويدي في الفترة الحالية بعد رحيله عن الزمالك.

وشدد على أن اللاعب أكد في شكواه أن الجهاز الفني للزمالك كان يرفض تدريبه مع الفريق الأول وكان يكتفي بخوض تدريبات فردية بعيدًا عن التدريبات الجماعية.

جدير بالذكر أن الفترة الأخيرة شهدت قيام كل من المغربيين صلاح مصدق وعبد الحميد معالي بفسخ التعاقد من طرف واحد.

واستقر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على خضوع أحمد ربيع لاعب الوسط لفحوصات طبية جديدة خلال الفترة المقبلة من أجل الوقوف على مدى استجابته للبرنامج العلاجي الذي يخضع له في الفترة الحالية.

ويعاني اللاعب من إصابة في العضلة الضامة تسببت في غيابه عن الفريق خلال الفترة الماضية، ويخضع لبرنامح علاجي وتأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي.

