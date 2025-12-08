قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب في هذه الحالة بالقانون
فائض 20%.. هل قرار تصدير البيض يؤثر على أسعاره بالأسواق؟
شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟
هؤلاء ينجيهم الله عند نزول غضبه وعذابه.. النبي أوصى بـ3 أعمال
مستشار سابق لترامب: العقوبات الأمريكية على موسكو عمقت التحالف الروسي الصيني
دعاء الفرج من الضيق والهموم.. كلمات أرشدنا إليها النبي تفتح الأبواب المغلقة
سعر جرام الذهب الآن في مصر عقب تراجعه
"العقرب المصري".. أول مسيرة أرضية غير مأهولة محليا وتنفذ المهام الخطيرة بأمان| صور
13 ساعة.. تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة
احتفال القوس والسهم.. هل يعود محمد صلاح للدوري المصري؟
هتشريها بكام انهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالبورصة والأسواق
رياضة

إعلامي يدعم محمد صلاح في أزمته: الملك المصري

محمد صلاح
محمد صلاح
ميرنا محمود

وجة الإعلامي مينا ماهر رسالة دعم لنجم ليفربول محمد صلاح بعد أزمتة الأخيرة مع الهولندي آرني سلوت المدير الفني.

ونشر مينا ماهر  صوره لنجم ليفربول محمد صلاح عبر فيسبوك وعلق كاتبا: الملك المصري.


وتشهد أروقة ليفربول  ، حالة من التوتر في الأيام الأخيرة، بعدما دخل الدولي المصري محمد صلاح في مرحلة غير مستقرة داخل الفريق، إثر خلاف واضح مع مدربه الهولندي آرني سلوت، أدى إلى تراجع دوره داخل التشكيل الأساسي وابتعاده عن المشهد في مباريات مهمة بالدوري الإنجليزي الممتاز.


محمد صلاح، الذي اعتادت جماهير الريدز رؤيته قائدًا للهجوم، وجد نفسه حبيسًا لمقاعد البدلاء في آخر ثلاث مباريات للفريق، والمدرب الهولندي قرر استبعاده تمامًا من مواجهتي وست هام وليدز يونايتد، بينما شارك فقط كبديل في الشوط الثاني أمام سندرلاند، في قرار أثار المزيد من الجدل حول مستقبل العلاقة بين الطرفين.

دعم آرني سلوت
وبحسب شبكة "talksport"، فإن مجلس إدارة ليفربول منح آرني سلوت دعمًا كاملًا في خلافه مع صلاح، مؤكدة أن النادي يقف خلف مدربه الجديد في مواجهة حالة "الغضب المفاجئ" التي ظهر عليها النجم المصري عقب جلوسه بديلًا أمام ليدز، ثم خروجه بتصريحات نارية هاجم فيها موقف المدرب منه.

محمد صلاح ليفربول ازمه محمد صلاح و ليفربول تصريحات محمد صلاح

ثلوج

إنذار عاجل من الأرصاد.. برق ورعد وتساقط ثلوج على بعض المناطق غدًا

أرشيفية

الرئيس الإيراني في رسالة لمواطنيه: أغلقوا المتاجر واستعدوا للحرب

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ومتوسطة في عدة مناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ومتوسطة في هذه المناطق

حالة الطقس

الطقس غدا.. تحذير عاجل من أجواء باردة وأمطار وبرق ورعد والصغرى بالقاهرة 12

جثة فتاة عين شمس

مز.ق جثتها بالشوارع .. قصة مقـ.تل فتاة عين شمس والمتهم يعترف

محمد صلاح

بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير

إنستاباي

بعد تحذيرات تطبيق إنستاباي .. كيف تدخل البنك المركزي لحماية حسابات عملاء البنوك

محمد صلاح

دعم غير مسبوق من يورجن كلوب لمحمد صلاح.. ماذا قال؟

إيهاب فهمي

رمضان 2026.. ايهاب فهمي يبدأ تصوير مسلسل أولاد الراعي

اسماء جلال وصبا مبارك

أبرزهم أسماء جلال وصبا مبارك .. نجوم الفن في فعاليات اليوم الثالث من مهرجان البحر الأحمر

الرمان

تمنع السرطان وتقوى البروستاتا .. ثمرة غير متوقعة تحمى من أمراض خطيرة

بالصور

رمضان 2026.. ايهاب فهمي يبدأ تصوير مسلسل أولاد الراعي

إيهاب فهمي
إيهاب فهمي
إيهاب فهمي

مرض الفنانة جميلة عزيز

كواليس مؤلمة.. جميلة عزيز تروي قصة مرضها ولحظات الانهيار وموقف أشرف زكي

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

