الاحتلال الإسرائيلي يجري مناورات بحرية مع الأسطول الخامس الأمريكي
الاستعانة على صلاة الفجر في الطقس البارد.. داوم عليها بـ 7 خطوات
اليوم.. محاكمة 7 متهمين بقضية خلية مدينة نصر الثانية
لاعب الزمالك السابق: بيزيرا بتاع لقطة
التعاون الخليجي يدين تصريحات إيرانية.. ويدعو طهران لوقف الادعاءات المسيئة
نيجيريا تتدخل جويا وبريا لإحباط محاولة انقلاب في بنين بطلب رسمي
منتجات دفاعية ومدنية وسيارات كهربائية.. تفاصيل هامة عن مصنع قادر للصناعات المتطورة
بعد بيان النيابة بشأن وفاة السباح يوسف محمد..قرار عاجل من وزير الرياضة
أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين 8-12-2025
سعر الذهب اليوم الإثنين 8-12-2025
دعم غير مسبوق من يورجن كلوب لمحمد صلاح.. ماذا قال؟
الرئيس الإيراني في رسالة لمواطنيه: أغلقوا المتاجر واستعدوا للحرب
خالد الغندور: تصريحات النجوم السابقين عن محمد صلاح غيرة وحقد

ميرنا محمود

وجة الإعلامي خالد الغندور  رسالة غاضبة بشأن أزمة محمد صلاح  الأخيرة مع الهولندي آرني سلوت المدير الفني.

وكتب الغندور  عبر فيسبوك: ما يحدث مع محمد صلاح قلة تقدير واحترام و ما يحدث من بعض تصريحات النجوم السابقين.. غيرة وحقد على نجومية اللاعب المصري اللي تفوق علي الجميع.

وتشهد أروقة ليفربول  ، حالة من التوتر في الأيام الأخيرة، بعدما دخل الدولي المصري محمد صلاح في مرحلة غير مستقرة داخل الفريق، إثر خلاف واضح مع مدربه الهولندي آرني سلوت، أدى إلى تراجع دوره داخل التشكيل الأساسي وابتعاده عن المشهد في مباريات مهمة بالدوري الإنجليزي الممتاز.


محمد صلاح، الذي اعتادت جماهير الريدز رؤيته قائدًا للهجوم، وجد نفسه حبيسًا لمقاعد البدلاء في آخر ثلاث مباريات للفريق، والمدرب الهولندي قرر استبعاده تمامًا من مواجهتي وست هام وليدز يونايتد، بينما شارك فقط كبديل في الشوط الثاني أمام سندرلاند، في قرار أثار المزيد من الجدل حول مستقبل العلاقة بين الطرفين.

دعم آرني سلوت
وبحسب شبكة "talksport"، فإن مجلس إدارة ليفربول منح آرني سلوت دعمًا كاملًا في خلافه مع صلاح، مؤكدة أن النادي يقف خلف مدربه الجديد في مواجهة حالة "الغضب المفاجئ" التي ظهر عليها النجم المصري عقب جلوسه بديلًا أمام ليدز، ثم خروجه بتصريحات نارية هاجم فيها موقف المدرب منه.

