بيلاروسيا: ليتوانيا تتلاعب بالطائرات المسيرة للحصول على أموال أوروبية
يوسف الحسيني يقوم بتجربة حية لها.. رئيس مصنع قادر يكشف تفاصيل سيارة ميني بورش الكهربائية
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل من البيت.. الرابط والخطوات
وزير الإسكان: ما حدث خلال 10 سنوات الماضية يمثل تنمية عمرانية شاملة
الكشف والعلاج مجانا.. فحص 1081 مواطنا خلال قافلة طبية بكفر الشيخ
وزير الإسكان: 3 جامعات تعمل في مدينة العلمين الجديدة وبها طلاب وأعضاء هيئة تدريس
آخر تحديث.. أسعار الذهب مساء اليوم الأحد
مش مجرد لاعب ده قصه كفاح واسم مصر.. عمرو الليثي يدعم صلاح برسالة مؤثرة
سعر الذهب الآن.. تراجع طفيف لعيار 21 وتوقعات بصعود قياسي نحو 5000 دولار
لا تخافوا.. وزير الشباب يوجه رسالة للسباحين واللاعبين
طيران الاحتلال يقصف المناطق الغربية لرفح الفلسطينية
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شرق قلقيلية
رياضة

الأزمة تتصاعد.. توتر العلاقة بين صلاح وسلوت يهدد مشاركة النجم المصري قبل أمم أفريقيا

محمد صلاح وسلوت
محمد صلاح وسلوت
إسلام مقلد

تعيش أروقة نادي ليفربول ، حالة من التوتر في الأيام الأخيرة، بعدما دخل الدولي المصري محمد صلاح في مرحلة غير مستقرة داخل الفريق، إثر خلاف واضح مع مدربه الهولندي آرني سلوت، أدى إلى تراجع دوره داخل التشكيل الأساسي وابتعاده عن المشهد في مباريات مهمة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح، الذي اعتادت جماهير الريدز رؤيته قائدًا للهجوم، وجد نفسه حبيسًا لمقاعد البدلاء في آخر ثلاث مباريات للفريق، والمدرب الهولندي قرر استبعاده تمامًا من مواجهتي وست هام وليدز يونايتد، بينما شارك فقط كبديل في الشوط الثاني أمام سندرلاند، في قرار أثار المزيد من الجدل حول مستقبل العلاقة بين الطرفين.

دعم آرني سلوت

وبحسب شبكة "talksport"، فإن مجلس إدارة ليفربول منح آرني سلوت دعمًا كاملًا في خلافه مع صلاح، مؤكدة أن النادي يقف خلف مدربه الجديد في مواجهة حالة "الغضب المفاجئ" التي ظهر عليها النجم المصري عقب جلوسه بديلًا أمام ليدز، ثم خروجه بتصريحات نارية هاجم فيها موقف المدرب منه.

شكوك حول سفر محمد صلاح لإيطاليا

وتشير التقارير إلى وجود شكوك كبيرة بشأن سفر محمد صلاح مع الفريق إلى إيطاليا لمواجهة إنتر ميلان، الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا، مع توقعات قوية باستمراره خارج الحسابات الفنية أيضًا في مواجهة برايتون المقررة السبت 13 ديسمبر في الدوري الإنجليزي، ليصبح استبعاده من المباراتين هو السيناريو الأقرب.

الانضمام لمعسكر منتخب مصر

ومن المنتظر أن ينضم محمد صلاح مباشرة إلى معسكر منتخب مصر عقب مباراة برايتون، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تحتضنها المغرب هذا الشهر، في مهمة جديدة للفراعنة بقيادة النجم المصري رغم وضعه المعقد مع ناديه.

وكان صلاح قد أحدث ضجة عالمية الساعات الماضية بعد تصريحاته الغاضبة التي أعقبت التعادل أمام ليدز وجلوسه على الدكة طوال المباراة، وهي التصريحات التي فتحت الباب أمام تساؤلات عديدة حول مستقبله في ليفربول، خصوصًا مع استمرار توتر العلاقة مع سلوت واقتراب فترة الانتقالات الشتوية.

نادي ليفربول ليفربول محمد صلاح الهولندي آرني سلوت

