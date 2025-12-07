دعم مصري واسع لمحمد صلاح.. بالصور| حسام حسن ونجوم المنتخب يقودون حملة المساندة

حظي النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، بموجة دعم كبيرة من داخل الوسط الرياضي المصري، عقب تصريحاته الأخيرة بعد جلوسه على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وبادر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بدعم قائده عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، حيث نشر صورة لصلاح مرفقة برسالة قصيرة قال فيها: "دائمًا رمز للإصرار والقوة".

كما انضم الاتحاد المصري لكرة القدم لحملة الدعم، بعدما نشر صورة للنجم المصري عبر حساباته الرسمية، معلقًا: "لن تسير وحدك أبدًا".

بينما اكتفى الحساب الرسمي لمنتخب مصر بعبارة: "الملك الأوحد" في إشارة إلى مكانة صلاح الاستثنائية.

وامتدت حالة التضامن إلى لاعبي الأهلي والزمالك، حيث شارك أحمد سيد "زيزو"، لاعب الأهلي، صورة لصلاح مع تعليق: "أسطورة ليفربول في كل العصور"، فيما نشر محمد صبحي، حارس الزمالك، صورة للنجم المصري وكتب: "الأفضل دائمًا".

كما دعم حسام عبدالمجيد، مدافع الزمالك، صلاح بصورة وعبارة: “الأسطورة”

وأعاد محمد الشناوي، حارس الأهلي، نشر صورة له بقميص ليفربول مرفقًا بإيموجي تاج الملك تعبيرًا عن دعمه الكامل.

أما محمد هاني، ظهير أيمن الأهلي، فوجه رسالة مباشرة لصلاح قال فيها: "أسطورتنا في كل الأوقات"، مواصلًا موجة الإشادات التي تلقاها اللاعب خلال الساعات الماضية.

وأعرب أحمد حسن كوكا عبر منصة "X" عن دعمه الكامل للنجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أن ما يمر به ليس طبيعيًا بالنسبة لاعب في مكانته.

وقال كوكا: "نحن كلاعبين نشعر بألم كبير عندما نجلس على الدكة حزن، إحباط، وأحيانًا ما يشبه الاكتئاب. لكننا ننتظر دائمًا تلك اللحظة التي ندخل فيها لنثبت للمدرب أننا نستحق المشاركة الأساسية. هذه هي الحقيقة بالنسبة لمعظم اللاعبين."

وأضاف: "لكن محمد صلاح ليس مثل معظمنا.. هو في فئة مختلفة تمامًا، مثل كريستيانو وميسي. لاعبون بهذه القيمة لا يتم استبعادهم. وإذا حدث ذلك لأي سبب، فيجب أن يكونوا أول من يدخل عند الدقيقة 60 أو 65 كحد أقصى.. وليس أن يظل خارج المباراة بالكامل. هذا لا يليق بكل ما قدمه للنادي."

وتابع كوكا مؤكدًا مكانة صلاح: "مو ليس مجرد زميل.. إنه أخ وقائد وأسطورة للنادي والمنتخب."

واختتم رسالته برسالة دعم مباشرة: "أخي.. كل المواقف الصعبة مؤقتة. ستمر هذه اللحظة، وستبقى عظمتك ورد فعلك هما الأهم."