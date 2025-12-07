قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يتابع مع محافظ البحيرة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات
آخر أخبار حسام حبيب.. طَرَح أغنية جديدة وأثَار الجدل من خلال صورة
أحمد موسى: مواجهة الشائعات ضرورة.. وصناع التريند يروجون لمعلومات مضللة
حقيقة مصادرة جميع مركبات التوك توك بعد العمل بالسيارات البديلة
رئيس الشعبة يطمئن المواطنين: الدواجن سليمة ومحدش يقلق
وكالة الطاقة تكشف فقدان مفاعل تشيرنوبل قدرته على احتواء الإشعاع بعد ضربة مسيرة
أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي| بث مباشر
آخر الأوضاع بالقطاع| طيران الاحتلال يقصف المناطق الغربية لرفح الفلسطينية.. نتنياهو يرفض إقامة دولة فلسطينية
تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية خلية داعش عين شمس
سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في مصر
محكوم عليه في قضية.. ضبط سيدة ادعت القبض على شقيقها دون وجه حق ببني سويف
مدبولي يشارك في المؤتمر السنوي لممثلي المكاتب الإقليمية والقطرية الفاو غدا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
دعم مصري واسع لمحمد صلاح.. بالصور| حسام حسن ونجوم المنتخب يقودون حملة المساندة

محمد صلاح - حسام حسن
محمد صلاح - حسام حسن
إسراء أشرف

حظي النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، بموجة دعم كبيرة من داخل الوسط الرياضي المصري، عقب تصريحاته الأخيرة بعد جلوسه على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وبادر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بدعم قائده عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، حيث نشر صورة لصلاح مرفقة برسالة قصيرة قال فيها: "دائمًا رمز للإصرار والقوة".

كما انضم الاتحاد المصري لكرة القدم لحملة الدعم، بعدما نشر صورة للنجم المصري عبر حساباته الرسمية، معلقًا: "لن تسير وحدك أبدًا".

بينما اكتفى الحساب الرسمي لمنتخب مصر بعبارة: "الملك الأوحد" في إشارة إلى مكانة صلاح الاستثنائية.

وامتدت حالة التضامن إلى لاعبي الأهلي والزمالك، حيث شارك أحمد سيد "زيزو"، لاعب الأهلي، صورة لصلاح مع تعليق: "أسطورة ليفربول في كل العصور"، فيما نشر محمد صبحي، حارس الزمالك، صورة للنجم المصري وكتب: "الأفضل دائمًا".

كما دعم حسام عبدالمجيد، مدافع الزمالك، صلاح بصورة وعبارة: “الأسطورة”

وأعاد محمد الشناوي، حارس الأهلي، نشر صورة له بقميص ليفربول مرفقًا بإيموجي تاج الملك تعبيرًا عن دعمه الكامل.

أما محمد هاني، ظهير أيمن الأهلي، فوجه رسالة مباشرة لصلاح قال فيها: "أسطورتنا في كل الأوقات"، مواصلًا موجة الإشادات التي تلقاها اللاعب خلال الساعات الماضية.

وأعرب أحمد حسن كوكا عبر منصة "X" عن دعمه الكامل للنجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أن ما يمر به ليس طبيعيًا بالنسبة لاعب في مكانته.

وقال كوكا: "نحن كلاعبين نشعر بألم كبير عندما نجلس على الدكة حزن، إحباط، وأحيانًا ما يشبه الاكتئاب. لكننا ننتظر دائمًا تلك اللحظة التي ندخل فيها لنثبت للمدرب أننا نستحق المشاركة الأساسية. هذه هي الحقيقة بالنسبة لمعظم اللاعبين."

وأضاف: "لكن محمد صلاح ليس مثل معظمنا.. هو في فئة مختلفة تمامًا، مثل كريستيانو وميسي. لاعبون بهذه القيمة لا يتم استبعادهم. وإذا حدث ذلك لأي سبب، فيجب أن يكونوا أول من يدخل عند الدقيقة 60 أو 65 كحد أقصى.. وليس أن يظل خارج المباراة بالكامل. هذا لا يليق بكل ما قدمه للنادي."

وتابع كوكا مؤكدًا مكانة صلاح: "مو ليس مجرد زميل.. إنه أخ وقائد وأسطورة للنادي والمنتخب."

واختتم رسالته برسالة دعم مباشرة: "أخي.. كل المواقف الصعبة مؤقتة. ستمر هذه اللحظة، وستبقى عظمتك ورد فعلك هما الأهم."

محمد صلاح صلاح تصريحات صلاح منتخب مصر حسام حسن

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

جثة فتاة عين شمس

المتهم فصل جسدها ووزعه بالشوارع .. أمن القاهرة يكشف لغز العثور على فتاة عين شمس

جثة الفتاة

أمن القاهرة يحدد هوية المتهم بـ تقطيع جثمان فتاة وإلقائه بعين شمس

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

محمد صلاح

النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

طارق السويدان

مرسوم كويتي بسحب الجنسية من طارق السويدان.. والجريدة الرسمية تنشر التفاصيل

جثة - أرشيفية

شاب ينهي حياة فتاة حاولت الدفاع عن نفسها في حدائق القبة

سعر الذهب

300 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

الحكومة المصرية قامت بأنشاء منظومة متكاملة للمخلفات في القليوبية

القليوبية توقع مذكرة تفاهم مع شركة صينية لإنشاء مشروع متكامل للطاقة بالمحافظة

القمص إيرينيئوس البرموسي وقداسة الكاثوليكوس

مشاركة الكنيسة القبطية في قبرص في احتفال الكنيسة الأرمنية بمرور 38 سنة على حبرية قداسة الكاثوليكوس

القداس الإلهي

قداس الذكرى السنوية الثالثة لنياحة نيافة الأنبا داود أسقف المنصورة

البحث عن التمساح.. جهود مكثفة للعثور على تماسيح مصرف الزوامل بالشرقية

البحث عن تمساح
البحث عن تمساح
البحث عن تمساح

رحيل بلا وداع| بعد مقـ.تل سعيد مختار.. نجوم انتهت حياتهم بطرق مأساوية

نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية
نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية
نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر يطرح كليب مش هاشوفك بمشاركة زوجته .. فيديو

محمد صلاح

بيرموني تحت الأتوبيس.. محمد صلاح يكشف تفاصيل علاقته بنادي ليفربول

أحمد سعد مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

تعليق صادم من أحمد سعد على صورته مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ولكم فى التفكر حياة يا أولي الألباب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أزمة أخلاق

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: كلب يونس

