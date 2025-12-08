قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

مستشار سابق لترامب: العقوبات الأمريكية على موسكو عمقت التحالف الروسي الصيني

قال جورج بابادوبولوس، المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا لم تحقق أهدافها السياسية، بل أدت إلى تعزيز الشراكة بين موسكو وبكين.

وأوضح بابادوبولوس في تعليق على تأثير القيود الأمريكية: "هذه العقوبات لا تفضي إلا إلى تقارب أكبر بين روسيا والصين"، معتبرًا أن واشنطن تدفع القوتين الآسيوية والروسية إلى توثيق التعاون في مختلف المجالات.

ويأتي ذلك في وقت يؤكد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن محاولات الغرب لاحتواء روسيا تمثل نهجًا طويل الأمد، مشيرًا إلى أن العقوبات الغربية لم تضرب موسكو وحدها، بل أثرت بشكل واسع على الاقتصاد العالمي.

جورج بابادوبولوس دونالد ترامب روسيا الشراكة بين موسكو وبكين روسيا والصين

