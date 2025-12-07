وزير الخارجية الإيراني يزور روسيا وبيلاروس

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية عباس عراقجي سيزور روسيا وبيلاروس عقب اجتماعاته مع كبار المسؤولين الأذريين في باكو.



وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بأن وزير الخارجية سيعقد غدا اجتماعات مع الرئيس الأذري ووزير خارجيته، وفقا لوكالة مهر الإيرانية للأنباء.



وقال المتحدث إن إيران تهدف إلى توسيع العلاقات الثنائية من خلال هذه المبادرات الدبلوماسية وتسعى إلى المساهمة في إرساء السلام والاستقرار في منطقة القوقاز، التي ما تزال أولوية لطهران.



وأضاف أن الدبلوماسيين الإيرانيين سيعقدون في الأيام المقبلة اجتماعات مع مسؤولين رفيعي المستوى من بيلاروس وروسيا. وفي إطار هذه الأجندة الدبلوماسية، سيتوجه عراقجي إلى روسيا وبيلاروسيا لمواصلة المشاورات المستمرة والمنتظمة بين إيران وهاتين الدولتين.