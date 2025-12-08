جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

تتواصل اليوم منافسات كأس العرب 2025 في قطر بإقامة مواجهتين قويتين في ختام الجولة الثالثة من دور المجموعات، حيث يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره المغربي، بينما يصطدم منتخب عمان بجزر القمر في التوقيت نفسه.

كما تُختتم اليوم الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي والإسباني، إضافة إلى استمرار منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإيطالي.

وجاء جدول المباريات كالتالي:

كأس العرب 2025 – الجولة الثالثة

المغرب × السعودية

الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة: beIN SPORTS HD – تعليق: علي سعيد الكعبي

الكأس 1 – تعليق: خليل البلوشي / يزن اللباينة

الشارقة الرياضية – تعليق: موسى عيد

دبي الرياضية 1 – تعليق: حماد العنزي

عمان × جزر القمر

الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة: beIN Xtra 1 – تعليق: محمد بركات

الكأس 2 – تعليق: سمير المعيرفي / جابر المري

الشارقة الرياضية 2 – تعليق: محمد الهنائي

دبي الرياضية 1

الدوري الإنجليزي – الجولة 15

وولفرهامبتون × مانشستر يونايتد

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة

القناة الناقلة: beIN SPORTS 1 HD

الدوري الإسباني – الجولة 15

أوساسونا × ليفانتي

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة

القناة الناقلة: beIN SPORTS 3 HD – تعليق: أحمد عبده

الدوري الإيطالي – الجولة 14

بيزا × بارما

الساعة 4:00 عصرًا بتوقيت القاهرة

أودينيزي × جنوى

الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة

تورينو × نابولي

الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة.