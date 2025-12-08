قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد التأهل لكأس العرب.. حامد حمدان: فخور أني من دولة فلسطين العظيمة
تعرف على آلية تصويت المصريين بالخارج على 30 دائرة مُلغاة بأمر «الإدارية العليا»
السوريون يحيون الذكرى الأولى لرحيل الأسد .. فبماذا وعد الشرع مواطنيه؟
مدبولي يُتابع إجراءات منع تهريب السلع والبضائع بالمنافذ.. وهذه عقوبتها في القانون
موعد مباراة مصر والأردن في كأس العرب والقنوات الناقلة
جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة
لماذا يشعر المصريون بحدة أعراض الإنفلونزا هذا الشتاء؟.. الصحة توضح
بدء تصويت المصريين في الأردن على 30 دائرة مُلغاة بالمرحلة الأولى للنواب
أوكرانيا: يجب أن نبذل أقصى جهد مع جميع الشركاء لإنهاء الحرب الروسية
الهيئة الوطنية تعقد مؤتمرًا لمتابعة تصويت المصريين بالخارج بـ 30 دائرة مُلغاة بأمر «الإدارية العليا»
انطلاق تصويت أبناء الجالية المصرية بالأردن في 30 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات "النواب"
سفير باكستان بالقاهرة: نرحب بمقترح ربط ميناء جوادر بقناة السويس لإنشاء ممر اقتصادي استراتيجي
رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

كريم البركاوي - سالم الدوسري
كريم البركاوي - سالم الدوسري
إسراء أشرف

تتواصل اليوم منافسات كأس العرب 2025 في قطر بإقامة مواجهتين قويتين في ختام الجولة الثالثة من دور المجموعات، حيث يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره المغربي، بينما يصطدم منتخب عمان بجزر القمر في التوقيت نفسه.

كما تُختتم اليوم الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي والإسباني، إضافة إلى استمرار منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإيطالي.

وجاء جدول المباريات كالتالي:

كأس العرب 2025 – الجولة الثالثة

المغرب × السعودية

الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة: beIN SPORTS HD – تعليق: علي سعيد الكعبي

الكأس 1 – تعليق: خليل البلوشي / يزن اللباينة

الشارقة الرياضية – تعليق: موسى عيد

دبي الرياضية 1 – تعليق: حماد العنزي

عمان × جزر القمر

الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة: beIN Xtra 1 – تعليق: محمد بركات

الكأس 2 – تعليق: سمير المعيرفي / جابر المري

الشارقة الرياضية 2 – تعليق: محمد الهنائي

دبي الرياضية 1

الدوري الإنجليزي – الجولة 15

وولفرهامبتون × مانشستر يونايتد

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة

القناة الناقلة: beIN SPORTS 1 HD

الدوري الإسباني – الجولة 15

أوساسونا × ليفانتي

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة

القناة الناقلة: beIN SPORTS 3 HD – تعليق: أحمد عبده

الدوري الإيطالي – الجولة 14

بيزا × بارما

الساعة 4:00 عصرًا بتوقيت القاهرة

أودينيزي × جنوى

الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة

تورينو × نابولي

الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات اليوم مباريات اليوم كأس العرب الدوري الإنجليزي

