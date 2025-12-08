الأجندة الدولية تربك الزمالك.. خوض لقاء كهرباء الإسماعيلية بتشكيل اضطراري

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم الإثنين، استعداداته النهائية قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ويمنح المدير الفني أحمد عبد الرؤوف هذا اللقاء أهمية خاصة، باعتباره فرصة مثالية لإشراك اللاعبين البدلاء والوجوه الشابة التي لم تحظ بدقائق لعب كافية خلال الفترة الماضية، في ظل الغياب الكبير لنجوم الفريق الأساسيين بسبب الارتباطات الدولية.

ويفتقد الزمالك جهود الثنائي محمد عواد ومحمود حمدي "الونش" المتواجدين مع منتخب مصر في كأس العرب، بالإضافة إلى الخماسي محمد صبحي وأحمد فتوح وحسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل ومحمد شحاتة المنضمين لمعسكر المنتخب الوطني استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية.

كما يغيب محمود بنتايج لانضمامه لمنتخب المغرب في كأس العرب، وعدي الدباغ مع منتخب فلسطين، وسيف الدين الجزيري مع منتخب تونس، إلى جانب شيكو بانزا الذي يشارك في معسكر منتخب أنجولا تحضيرًا للبطولة ذاتها.

ويستعد عبد الرؤوف لإتاحة الفرصة لعدد من اللاعبين الذين لم يظهروا بصفة أساسية، وعلى رأسهم ناصر منسي العائد لقيادة الهجوم بعد فترة غياب، والحارس المهدي سليمان الذي سيعوض غياب الحراس الدوليين.

وتأتي مباراة الغد كفرصة فنية مهمة للجهاز الفني للوقوف على مستويات البدلاء وتجهيزهم قبل عودة الفريق لاستكمال مشواره في البطولات الرسمية.