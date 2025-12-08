قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: شعار الفاو لهذا العام يؤكد أهمية التحرك الجماعي لتعزيز قدرة الدول على الصمود
البرغوثي: الاستهداف الإسرائيلي لأونروا تحد صارخ للأمم المتحدة ومجلس الأمن
اليوم.. محاكمة المتهم بالاعتداء على الأطفــ.ـال بمدرسة دولية بالإسكندرية
وزيرة التضامن الاجتماعي: الإنجاز العالمي لبطلات الأولمبياد الخاص فخر لمصر
فيديو جراف.. الوزراء: بفضل الإصلاحات تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بشهادة المؤسسات الدولية
أبو الغيط: الأمن الغذائي العربي يتطلب جهودًا جماعية متضافرة
2 طن حشيش وهيدرو.. الداخلية تحيط تهريب صفقة ضخمة من المخدرات بالسويس| صور
مدبولي يستمع لفيلم تسجيلي عن مبادرة منظمة الفاو للحفاظ على التراث الزراعي
سكران.. ضبط طالب بعد تحرشه بسيدة وإصابتها في القاهرة
مؤشرات البورصة تواصل الارتفاع الجماعي في مستهل تعاملات اليوم
وفود الألكسو تزور المتحف المصري الكبير وتثني على عبقرية التصميم وإبداع المحتوى
تصاعد أزمة محمود بنتايج بين الزمالك.. ووكيله يهدد بنقل الملف إلى فيفا
رياضة

الأجندة الدولية تربك الزمالك.. خوض لقاء كهرباء الإسماعيلية بتشكيل اضطراري

منتصر الرفاعي

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم الإثنين، استعداداته النهائية قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ويمنح المدير الفني أحمد عبد الرؤوف هذا اللقاء أهمية خاصة، باعتباره فرصة مثالية لإشراك اللاعبين البدلاء والوجوه الشابة التي لم تحظ بدقائق لعب كافية خلال الفترة الماضية، في ظل الغياب الكبير لنجوم الفريق الأساسيين بسبب الارتباطات الدولية.

ويفتقد الزمالك جهود الثنائي محمد عواد ومحمود حمدي "الونش" المتواجدين مع منتخب مصر في كأس العرب، بالإضافة إلى الخماسي محمد صبحي وأحمد فتوح وحسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل ومحمد شحاتة المنضمين لمعسكر المنتخب الوطني استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية.

كما يغيب محمود بنتايج لانضمامه لمنتخب المغرب في كأس العرب، وعدي الدباغ مع منتخب فلسطين، وسيف الدين الجزيري مع منتخب تونس، إلى جانب شيكو بانزا الذي يشارك في معسكر منتخب أنجولا تحضيرًا للبطولة ذاتها.

ويستعد عبد الرؤوف لإتاحة الفرصة لعدد من اللاعبين الذين لم يظهروا بصفة أساسية، وعلى رأسهم ناصر منسي العائد لقيادة الهجوم بعد فترة غياب، والحارس المهدي سليمان الذي سيعوض غياب الحراس الدوليين.

وتأتي مباراة الغد كفرصة فنية مهمة للجهاز الفني للوقوف على مستويات البدلاء وتجهيزهم قبل عودة الفريق لاستكمال مشواره في البطولات الرسمية.

نادي الزمالك كهرباء الإسماعيلية بطولة كأس عاصمة مصر أحمد عبد الرؤوف

أرشيفية

الرئيس الإيراني في رسالة لمواطنيه: أغلقوا المتاجر واستعدوا للحرب

محمد صلاح

بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير

محمد صلاح

دعم غير مسبوق من يورجن كلوب لمحمد صلاح.. ماذا قال؟

جثة فتاة

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة

السباح يوسف

بعد بيان النيابة بشأن وفاة السباح يوسف محمد..قرار عاجل من وزير الرياضة

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

الدرديري

الأرض ضاعت.. الدردير يصدم جماهير الزمالك

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي: استضافة مصر لهذا المؤتمر تعكس التزامها بدعم الأمن الغذائي العالمي

أحمد أبو الغيط

أبو الغيط: قضية الأمن الغذائي واحدة من أكثر القضايا إلحاحا

عبد الحكيم الواعر

الفاو: فخورون بالتعاون مع مصر

مى عمر رفقة محمد سامى خلال ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة

أسعار الفراخ اليوم الاثنين .. كيلو البانيه بكام ؟

ياسمين عبد العزيز بملابس كاجوال فى دبي رفقة أنس بوخاش

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

