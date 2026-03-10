برلماني: الدولة تتحمل جزءًا من تداعيات ارتفاع أسعار النفط عالميا

أكد الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب السابق، أن الحكومة ستعلن عن عدد من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة تداعيات تحريك أسعار الوقود، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضح "الفقي"، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن الحكومة تحركت أيضًا لدعم المواطنين والقطاعات الاقتصادية من خلال إقرار حزمة من الإجراءات والحوافز، إلى جانب توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لمواجهة الضغوط التضخمية، بما يساهم في الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري، ويعزز كفاءة إدارة الموارد المالية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وقال إن الدولة تعمل على احتواء أي زيادات محتملة في الأسعار ، بما يساهم في تحقيق التوازن السعري داخل الأسواق لصالح المواطنين، مشددا على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة وتفعيل دور أجهزة حماية المستهلك لمتابعة الأسواق، خاصة في مواقف النقل والمواصلات، للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة بعد زيادة أسعار البنزين.