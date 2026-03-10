قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير المالية: تشكيل لجنة أزمة برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة الأحداث الجارية
وزير الخارجية: الحكومة تواصل جهودها لتأمين العالقين المصريين.. وتدعو لوقف الحرب
كأس العالم 2026 في موعده.. فيفا تحسم الجدل
لاريجاني مهددا ترمب: احذر أن تكون أنت من يختفي
مدبولي: حريصون على توافر مخزون من الطاقة يلبي احتياجات توليد الكهرباء
وزير الخارجية: توجيهات رئاسية لتقديم كل الدعم للمصريين في دول الصراع
التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل
بدر عبد العاطي: مصر حذرت مسبقًا من تمدد الصراع وتؤكد تضامنها مع الدول العربية
بعد زيادة الوقود.. أحمد موسى يطالب برقابة صارمة على الأسواق ومحاسبة المحتكرين
وزير السياحة: استقرار مصر وأمنها يأتي نتيجة للجهود الكبيرة للقيادة السياسية وحكمة إدارتها
مدبولي: زيادة أسعار الوقود استثنائية والحكومة تتحمل جزءا من التكلفة
الإمارات: حريق بمجمع الرويس الصناعي بعد استهداف بطائرة مسيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: كلمة الرئيس السيسي تعكس دور مصر المحوري في حماية الأمن القومي العربي

أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ
أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ
أميرة خلف

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه الاتحاد الأوروبي حول التطورات الإقليمية، عكست بوضوح الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، وحرصها الدائم على الدفع نحو الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمات بدلا من الانزلاق إلى مواجهات عسكرية قد تهدد مستقبل المنطقة.


وقال «صبور» إن الرسائل التي تضمنتها الكلمة أكدت ثبات الموقف المصري الداعم للأمن القومي العربي، خاصة مع التشديد على رفض الاعتداءات على دول الخليج والأردن والعراق، والتأكيد على أن أمن هذه الدول يمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وهو ما يعكس التزام مصر التاريخي بالدفاع عن استقرار محيطها العربي والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه.


وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة تحلي جميع الأطراف بضبط النفس والعمل على خفض التصعيد يعكس إدراك القيادة المصرية لحساسية المرحلة التي تمر بها المنطقة، في ظل تشابك الأزمات الإقليمية وتعدد بؤر التوتر، الأمر الذي يتطلب تحركاً دولياً مسؤولاً لتفادي اتساع دائرة الصراع وما قد يترتب عليه من تداعيات خطيرة على أمن المنطقة والعالم.


وأضاف «صبور» أن الكلمة تضمنت أيضا تأكيدا مهما على دعم استقرار الدولة اللبنانية ومساندة مؤسساتها الوطنية، إلى جانب التحذير من أي محاولات قد تؤدي إلى تدهور الأوضاع في لبنان أو استهداف بنيته التحتية، وهو ما يعكس حرص مصر على منع توسع رقعة الصراع في المنطقة والحفاظ على استقرار الدول الشقيقة في مواجهة التحديات الراهنة.


وأوضح أن تأكيد الرئيس على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية يمثل أحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها السياسة الخارجية المصرية، مشيرا إلى أن مصر لطالما دعت إلى معالجة الأزمات عبر الحوار والتفاوض في إطار احترام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.


وأكد النائب أحمد صبور أن تحركات مصر الدبلوماسية خلال الفترة الأخيرة تعكس حرصها على القيام بدور فاعل في احتواء التوترات الإقليمية ومنع انزلاق المنطقة إلى صراعات أوسع، مشددا على أن كلمة الرئيس السيسي جاءت لتؤكد أن مصر ستظل ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط، وشريكا رئيسيا في أي جهود دولية تهدف إلى تحقيق السلام وتعزيز الأمن الإقليمي.

أحمد صبور عبد الفتاح السيسي الشيوخ مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

أسطوانة البوتاجاز

بعد الزيادة الجديدة.. سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي يرتفع 50 جنيها

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

البنزين

زيادة 3 جنيهات.. رسميا| البترول تعلن رفع أسعار البنزين والغاز والسولار

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

ترشيحاتنا

صلاة التهجد

صلاة التهجد .. كيفيتها ودعاؤها والفرق بينها وبين قيام الليل

موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء

موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء .. دعاء اليوم العشرين من شهر رمضان

اعمال العشر الأواخر من رمضان

تبدأ من مغرب اليوم.. الليالي الوترية فى رمضان فرصة لاغتنام خيرات ليلة القدر

بالصور

يظهر في صمت.. 6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم

6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم
6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم
6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم

فاكهة رخيصة في الأسواق تحمي القلب وتنظم ضغط الدم.. تناولها يوميًا تفيد صحتك

فاكهة رخيصة في الأسواق تحمي القلب وتنظم ضغط الدم
فاكهة رخيصة في الأسواق تحمي القلب وتنظم ضغط الدم
فاكهة رخيصة في الأسواق تحمي القلب وتنظم ضغط الدم

بشرى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية أبيض x أسود

\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود
\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود
\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود

طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة

الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة
الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة
الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد