برلماني: كلمة الرئيس السيسي تعكس دور مصر المحوري في حماية الأمن القومي العربي

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه الاتحاد الأوروبي حول التطورات الإقليمية، عكست بوضوح الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، وحرصها الدائم على الدفع نحو الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمات بدلا من الانزلاق إلى مواجهات عسكرية قد تهدد مستقبل المنطقة.



وقال «صبور» إن الرسائل التي تضمنتها الكلمة أكدت ثبات الموقف المصري الداعم للأمن القومي العربي، خاصة مع التشديد على رفض الاعتداءات على دول الخليج والأردن والعراق، والتأكيد على أن أمن هذه الدول يمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وهو ما يعكس التزام مصر التاريخي بالدفاع عن استقرار محيطها العربي والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه.



وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة تحلي جميع الأطراف بضبط النفس والعمل على خفض التصعيد يعكس إدراك القيادة المصرية لحساسية المرحلة التي تمر بها المنطقة، في ظل تشابك الأزمات الإقليمية وتعدد بؤر التوتر، الأمر الذي يتطلب تحركاً دولياً مسؤولاً لتفادي اتساع دائرة الصراع وما قد يترتب عليه من تداعيات خطيرة على أمن المنطقة والعالم.



وأضاف «صبور» أن الكلمة تضمنت أيضا تأكيدا مهما على دعم استقرار الدولة اللبنانية ومساندة مؤسساتها الوطنية، إلى جانب التحذير من أي محاولات قد تؤدي إلى تدهور الأوضاع في لبنان أو استهداف بنيته التحتية، وهو ما يعكس حرص مصر على منع توسع رقعة الصراع في المنطقة والحفاظ على استقرار الدول الشقيقة في مواجهة التحديات الراهنة.



وأوضح أن تأكيد الرئيس على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية يمثل أحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها السياسة الخارجية المصرية، مشيرا إلى أن مصر لطالما دعت إلى معالجة الأزمات عبر الحوار والتفاوض في إطار احترام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.



وأكد النائب أحمد صبور أن تحركات مصر الدبلوماسية خلال الفترة الأخيرة تعكس حرصها على القيام بدور فاعل في احتواء التوترات الإقليمية ومنع انزلاق المنطقة إلى صراعات أوسع، مشددا على أن كلمة الرئيس السيسي جاءت لتؤكد أن مصر ستظل ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط، وشريكا رئيسيا في أي جهود دولية تهدف إلى تحقيق السلام وتعزيز الأمن الإقليمي.