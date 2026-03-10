برلماني: الرئيس السيسي يجسد الوفاء للشهداء ويؤكد حماية مصر واستقرارها

أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ43 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد والمحارب القديم، جاءت لتسليط الضوء على التضحيات الكبرى التي قدمها أبطال مصر في الدفاع عن الوطن، ولتعزيز دور القوات المسلحة كحامية للأمن الوطني وضمانة لاستقرار الدولة.

وأوضح حافظ، أن الاحتفال بيوم الشهيد يمثل لحظة وطنية مهمة، تتيح للمصريين تجديد العهد والوفاء لأولئك الذين ضحوا بحياتهم في سبيل الحفاظ على أمن مصر وسلامة شعبها، مشيرًا إلى أن الشهداء قدموا نموذجًا حقيقيًا للولاء والانتماء، وأن ذكراهم تظل مصدر إلهام للأجيال القادمة.

وأشار النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، إلى أن الرئيس السيسي جدّد في كلمته التزام الدولة تجاه أسر الشهداء، مؤكداً أن الوطن سيظل حامياً لمكتسباتهم وحقوقهم، وأن تضحيات أبنائهم لن تُنسى، مضيفًا أن هذه المبادئ تشكّل قاعدة صلبة لوحدة المصريين في مواجهة أي تهديدات داخلية أو خارجية، وتدعم مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها البلاد.

كما أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي تحافظ على موقفها الثابت تجاه القضايا الإقليمية.

ولفت إلى حرص الدولة على مواجهة أي محاولات لإشعال الفتن في حوض النيل أو القرن الأفريقي، وعلى دعم الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، مع التأكيد أن السلام العادل والدائم هو الطريق الأمثل لإنهاء المآسي في المنطقة.

وأضاف حافظ، أن الاحتفال بيوم الشهيد يرمز إلى وعي الشعب المصري العميق والتزامه الدائم بالوفاء لشهدائه، موضحًا أن الشعب يقف خلف قيادته في حماية الوطن، والعمل على تعزيز الأمن القومي، والارتقاء بمستوى التنمية، وتحقيق رفاهية المواطنين، بما يعكس صورة مصر القوية والمتماسكة في مواجهة كل التحديات.

وأكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، على أن تضحيات الشهداء ستظل دائمًا منارة تهدي جهود الدولة نحو المستقبل، وأن الالتزام بالوفاء لهم وحماية الوطن هو واجب وطني على كل مصري، يساهم في تحقيق طموحات الشعب المصري العظيم للأجيال القادمة.