البرغوثي: الاستهداف الإسرائيلي لأونروا تحد صارخ للأمم المتحدة ومجلس الأمن
اليوم.. محاكمة المتهم بالاعتداء على الأطفــ.ـال بمدرسة دولية بالإسكندرية
وزيرة التضامن الاجتماعي: الإنجاز العالمي لبطلات الأولمبياد الخاص فخر لمصر
فيديو جراف.. الوزراء: بفضل الإصلاحات تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بشهادة المؤسسات الدولية
أبو الغيط: الأمن الغذائي العربي يتطلب جهودًا جماعية متضافرة
2 طن حشيش وهيدرو.. الداخلية تحيط تهريب صفقة ضخمة من المخدرات بالسويس| صور
مدبولي يستمع لفيلم تسجيلي عن مبادرة منظمة الفاو للحفاظ على التراث الزراعي
سكران.. ضبط طالب بعد تحرشه بسيدة وإصابتها في القاهرة
مؤشرات البورصة تواصل الارتفاع الجماعي في مستهل تعاملات اليوم
وفود الألكسو تزور المتحف المصري الكبير وتثني على عبقرية التصميم وإبداع المحتوى
تصاعد أزمة محمود بنتايج بين الزمالك.. ووكيله يهدد بنقل الملف إلى فيفا
الفاو: مصر داعم رئيسي لمكافحة الجوع في الشرق الأوسط والعالم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

مصدر أمنى يكشف سبب تغريم سائقى توصيل الطلبات والنقل الذكى

توصيل الطلبات
توصيل الطلبات
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية، تفاصيل ما تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، بشأن تضرر بعض سائقى توصيل الطلبات والنقل الذكى ، من تطبيق أحد مواد قانون المرور والتى تنص على تغريم أى سائق يضع إعلاناً أو شعاراً دون ترخيص واستخدام المركبة فى غير الغرض المخصصة لها .
 

من جانبه، أوضح مصدر أمني، أن قانون المرور يمنع إستخدام المركبات فى غير الغرض المخصص لها، أو إضافة أى تغييرات جوهرية عليها ، وقد نظم القانون ضوابط لوضع الإعلانات على المركبات من خلال تقدم الراغبين بطلب الحصول على تراخيص بوضع الإعلان، إما من خلال الشركات المقيدين بها أو إستخراج رخصة إعلان للغير ، وحال المخالفة يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون .

وأضاف المصدر ، أن وزارة الداخلية لا تألوا جهداً عن تطبيق أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية حفاظاً على النظام والسلامة المرورية.

مى عمر رفقة محمد سامى خلال ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة

أسعار الفراخ اليوم الاثنين .. كيلو البانيه بكام ؟

ياسمين عبد العزيز بملابس كاجوال فى دبي رفقة أنس بوخاش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

