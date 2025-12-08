مصدر أمنى يكشف سبب تغريم سائقى توصيل الطلبات والنقل الذكى

كشفت الأجهزة الأمنية، تفاصيل ما تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، بشأن تضرر بعض سائقى توصيل الطلبات والنقل الذكى ، من تطبيق أحد مواد قانون المرور والتى تنص على تغريم أى سائق يضع إعلاناً أو شعاراً دون ترخيص واستخدام المركبة فى غير الغرض المخصصة لها .



من جانبه، أوضح مصدر أمني، أن قانون المرور يمنع إستخدام المركبات فى غير الغرض المخصص لها، أو إضافة أى تغييرات جوهرية عليها ، وقد نظم القانون ضوابط لوضع الإعلانات على المركبات من خلال تقدم الراغبين بطلب الحصول على تراخيص بوضع الإعلان، إما من خلال الشركات المقيدين بها أو إستخراج رخصة إعلان للغير ، وحال المخالفة يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون .

وأضاف المصدر ، أن وزارة الداخلية لا تألوا جهداً عن تطبيق أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية حفاظاً على النظام والسلامة المرورية.