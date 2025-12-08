2 طن حشيش وهيدرو.. الداخلية تحيط تهريب صفقة ضخمة من المخدرات بالسويس| صور

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين جنائيين شديدى الخطورة وبحوزتهما 1,7 طن من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها بالسويس، تقدر قيمتها المالية بحوالى 111 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (عنصرين جنائيين شديدى الخطورة الإجرامية) بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم تتبعهما وإعداد الأكمنة اللازمة لهما وأمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس وبحوزتهما (1,5 طن لمخدر الهيدرو – 200 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية آلية)..هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (111 مليون جنيه).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم جلب المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.