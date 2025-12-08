أعلنوا عن أنفسهم على الانترنت.. القبض على شاب و4 فتيات يمارسون الفجور| صور

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص و 4 سيدات لقيامهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور بمقابل مالى بنطاق محافظتى “الإسكندرية – الجيزة”. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخص ، و 4 سيدات) بإستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بنطاق محافظتى "الإسكندرية – الجيزة" ، وبحوزتهم (3 هواتف محمولة " بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى") ، وبمواجهتهم إعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



