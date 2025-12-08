مى عمر رفقة محمد سامى خلال ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

شارك المخرج محمد سامي صورة له مع زوجته مي عمر عبر موقع إنستجرام، من ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

تفاصيل إطلالة مى عمر..

وتألقت مى عمر مرتدية فستاناً اسود سادة اتسم بقماش القطيفة و هو ما تماشى مع فصل الشتاء، وانتعلت حذاء باللون البرجندى ذات الكعب العالى .

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز مى عمر ، بإطلالاتها الانيقة الاول تكشف عن وأنوثتها و جسمها الممشوق فهى تعتمد على ألوان الموضة الهادئة من الملابس الكاجوال والسواريه

وتعتمد مى عمر، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات.