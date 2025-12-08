قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة

رنا عصمت

على الرغم من أن عض اللسان أثناء النوم يحدث بدون وعي إلا أنه يحدث للكثير من الأشخاص، وعادةً ما يوجد سبب وراء حدوث هذه المشكلة.

لذا نقدم إليكم أبرز الأسباب المحتملة للعض على اللسان أثناء النوم وفقا لموقع ديلى ميرور.

7 أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 

 

1- الجز على الأسنان Bruxism:

الجز على الأسنان (صرير الاسنان) من المشاكل الشائعة التي يمكن أن يكون لها تأثير أثناء النوم، فعادة ما تؤثر على الأسنان والفكين مما يتسبب في حدوث تورم وألم وإصابة، كما يمكن أن تجعل الشخص يعض لسانه والخدين من الداخل.

2- تشنجات عضلات الوجه:

حدوث تشنجات في عضلات الوجه والفكين يمكن أن يتسبب في عض اللسان أثناء النوم، وتحدث هذه الحالة بشكل شائع لدى الأطفال وعادة ما تتسبب في ارتعاش منطقة الذقن بشكل لا يمكن التحكم به أثناء النوم.

3- تعاطي المخدرات:

استخدام بعض أنواع المخدرات يمكن أن يتسبب في الشعور الشديد بالنشوة، والذي بدوره يمكن أن يتسبب في حدوث الجز على الأسنان مما يزيد من خطر العض على الأسنان أثناء النوم والخدين وأيضاً حدوث إصابة للأسنان.

4- مرض لايم Lyme disease:

يُعتبر هذا المرض من الأمراض غير المفهومة كلياً والتي تبدو بأنها تتسبب في حدوث مشاكل في الجهاز العصبي واستجابات الجسم، وقد يتسبب هذا في عض اللسان أثناء النوم أو أثناء النهار وعض الخدين بشكل عرضي (غير مقصود).

5- النوبات الليلية Nighttime seizures:

تُعتبر نوبات الليلية من أشهر أسباب عض اللسان أثناء النوم، حيث أن المصابين بـ الصرع يفقدون السيطرة على الجسم أثناء النوبة، مما يجعلهم بشكل غير مقصود يقومون بعض اللسان، وعادة ما تحدث العضة على طرف وجوانب اللسان.

6- اضطراب الحركة النظمية (الإيقاعي) RMD:

يحدث هذا الاضطراب عند الشعور بالنعاس أو النوم، حيث يتسبب في جعل الشخص يكرر حركات الجسم مراراً وتكراراً، ويحدث في معظم الحالات للأطفال. كما يتسبب في إصدار أصوات طنين أو هز الجسم أو خبط الرأس وغيرها من أعراض، وهذه الأعراض يمكن أن تكون سريعة وتتسبب في حدوث عض اللسان.

7- انقطاع النفس النومي Sleep apnea:

لا يتسبب انقطاع النفس النومى في عض اللسان، ولكن يُعتبر عض اللسان أثناء النوم شائع لدى المصابين بهذا الاضطراب، ويكون هذا عادة نتيجة امتلاك المصابين بهذا المرض لألسنة كبيرة الحجم أو نتيجة ارتخاء عضلات الفم بشكل غير طبيعي أثناء النوم.

