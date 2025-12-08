مدبولي يستمع لفيلم تسجيلي عن مبادرة منظمة الفاو للحفاظ على التراث الزراعي

استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر السنوى لممثلى المكاتب الاقليمية والقطرية لمنظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” بأحد فنادق العاصمة الجديدة، لـ فيلم تسجيلي للإعلان عن مبادرة منظمة الفاو للقرى للحفاظ على التراث الزراعي، وما تمثله هذه المبادرة من قيم إنسانية.

وأكد المدير العام لمنظمة الفاو، أن مصر دعمت جهودهم فى منطقة الشرق الأوسط، مضيفا أنهم يتم العمل على مواجهة التحديات التي تواجه المنظمة.

وأضاف خلال فعاليات المؤتمر السنوي لممثلي المكاتب الإقليمية والقطرية لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، بحضور رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس السيسي، أن هناك الملايين حول العالم يواجهون الجوع، موضحا أن الدعم الفني لا يزال مستجيبا بالإحتياجات المتطورة للدول الأعضاء.



وتابع أن شعوب العالم تعاني من عدم المساواة فى الحصول على الغذاء.