اقتصاد

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأثنين بالمصنعية

سعر الذهب عيار 21 اليوم بالمصنعية
سعر الذهب عيار 21 اليوم بالمصنعية
رشا عوني

أسعار الذهب اليوم الأثنين .. شهدت أسعار الذهب استقراراً نسبياً اليوم بعد موجة الارتفاع الكبيرة التي شهدها المعدن الأصفر مؤخراً.

ويبحث المواطنون يومياً عن أسعار الذهب اليوم وسعر عيار21 بالمصنعية باعتباره الأكثر تداولاً، كذلك ارتفع البحث عن سعر الجنيه الذهب وهو أكثر وسيلة آمنة للادخار. 

نستعرض لكم في السطور التالية أسعار الذهب اليوم الأثنين 8 ديسمبر2025 ..

سعر عيار 24 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24، بلغ 6415 جنيها للجرام الواحد بدون مصنعية، بانخفاض 5.75 جنيها

سعر عيار 21 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5610 جنيهات للبيع و5590 جنيها للشراء، بتراجع طفيف قدره 5 جنيهات مقارنة بأمس، وهو العيار الأكثر انتشارا في مصر ، ولحساب قيمة المصنعية تتم إضافة قيمة من 100 إلى 150 جنيهًا، والتي تختلف من تاجر لآخر.

أسعار الذهب اليوم الخميس 28-8-2025 مع بداية التعاملات الصباحية في مصر - الوطن
سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر عيار 18 اليوم

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فسجل 4811 جنيها للجرام الواحد بدون مصنعية، بتراجع 4.25 جنيها، ولحساب قيمة المصنعية تتم إضافة قيمة من 100 إلى 150 جنيهًا، والتي تختلف من تاجر لآخر.

ارتفاع مفاجيء في أسعار الذهب اليوم الأربعاء..و عيار 21 يقترب من الـ 5000 جنيه | بوابة صوت الصعيد
سعر الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم

أما عن سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21)، فهو سجل 44904 جنيها للبيع، أما سعر شراء يصل إلى 44760 جنيها، وهو من أكثر الأنواع طلباً وشراءً لإدخار الأموال . 

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الثلاثاء، اعرف سعره الآن - إيجي إن
سعر الجنيه الذهب
