شوبير يكشف تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة

كشف أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق تطورات الحالة الصحية للكابتن حسن شحاتة رئيس اللجنة الفنية في اتحاد الكرة ونجم مصر والزمالك السابق.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية اليوم الإثنين: "نتمنى الشفاء العاجل للكابتن حسن شحاتة وأنا كنت متابع تفاصيل القصة من بدايتها، وهو كابتن حسن خضع لعملية جراحية دقيقة جدا في الأمعاء يوم السبت استمرت لمدة 13 ساعة".

وتابع أحمد شوبير: "إمبارح كابتن حسن كان في الغرفة العادية بتاعته وعملوا الفحص والمتابعة عليه وهى كانت عملية كبيرة جدا لكن كابتن حسن إن شاء الله الدنيا تبقى كويسة معاه الفترة اللي جاية".

وأضاف شوبير: "كابتن حسن كان من شهر يوليو تعبان جدا وحصل اهتمام كبير بحالته من سيادة الرئيس شخصيا، ونتمنى دوام الصحة وألف مليون سلامة عليك يا كابتن حسن".