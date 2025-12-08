قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

فتح تعديل الـIBAN للحساب البنكي وصورة البطاقة للمتقدمين لحجز 25 ألف وحدة سكنية | تفاصيل

وزارة الاسكان
وزارة الاسكان
آية الجارحي

في إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على توفير وحدات سكنية تلبي مختلف رغبات مختلف شرائح الدخل للمواطنين ، وتيسير عملية التقديم للحصول على 25012 وحدة سكنية بالتعاون مع منصة مصر العقارية، تم فتح إمكانية تعديل الـ IBAN للحساب البنكي وصورة بطاقة الرقم القومي بكل سهولة وأمان ومن غير خطوات كتير بدءا من اليوم 8 ديسمبر، وذلك فى إطار حرص  منصة مصر العقارية الرسمية على ضمان توفير أعلى درجات الشفافية وحماية بيانات المواطنين، حيث كانت بعض البيانات الأساسية مثل بيانات الحساب البنكي (IBAN) والمرفقات الخاصة بالبيانات الشخصية غير متاحة للتعديل في السابق، وذلك ضمن إجراءات تأمينية تهدف إلى منع أي محاولات تلاعب أو استخدام غير قانوني للبيانات، 

كما أعلنت منصة مصر العقارية، أنه يتم متابعة خطوات التقديم على الوحدات، وأنه تم تخصيص الخط الساخن 17620 لأي دعم أو استفسار من خلال فريق العمل الخاص بالمنصة.

وأضافت المنصة أن إدخال رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) بشكل غير صحيح، أو أن يكون مكرر، أو غير مطابق للصيغة المطلوبة إلى التأثير السلبي على نتيجة مراجعة الطلبات خلال فترة المراجعة، وكذلك على إجراءات استرداد المبالغ المالية، وأنه في حالة الاسترداد، يتم رد المبلغ إلى رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) المسجّل في النظام، ويجب التأكد من أن رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) يعود إلى حساب بنكي بالجنيه المصري وليس إلى حساب بعملة أجنبية لذا يُرجى التأكد من أن رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) المدخل صحيح.

وأضافت المنصة أنه يتم التأكد من أن صورة بطاقة الرقم القومي المرفوعة صحيحة وواضحة وتطابق بيانات صاحب الطلب، والتأكد من أن إسم ملف صورة بطاقة الرقم القومي مكتوب بحروف إنجليزية فقط، وألا يحتوي على أي مسافات أو رموز خاصة قبل القيام بعملية التحديث حيث إن رفع صورة غير صحيحة أو غير واضحة قد يؤثر على نتيجة فترة المراجعة، لذا يجب استبدالها بصورة صحيحة وواضحة.

تم طرح ٢٥٠١٢ وحدة سكنية، ليتم السداد لجدية حجز الوحدات اعتباراً من يوم الأحد 16/11/2025 عبر «منصة مصر العقارية» ، ويأتى ذلك الطرح ضمن المرحلة الثانية من أكبر طرح سكني مجمع أعدته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذي يتضمن نحو 400 ألف وحدة سكنية على عدة مراحل.

ومن يرغب فى التقدم للحصول على وحدة سكنية يجب عليه الدخول على منصة مصر العقارية ثم اختيار قسم طروحات الإسكان أو من خلال الرابط التالى reservations.realestate.gov.eg لإنشاء حساب والتسجيل ، وفقاً للخطوات بالفيديو التوضيحى عبر الرابط التالى https://youtu.be/rkEANvvxEXE?si=DCVvTh2wP3v6-7VP  لمعرفة كافة التفاصيل ، وتحميل كراسة الشروط الخاصة بكل مشروع واختيار الوحدة.

كما أن وزارة الإسكان تسعى إلى تسهيل جميع الإجراءات الخاصة بعملية التقديم والحصول على الوحدات، بجانب تقديم تجربة ميسرة ومنظمة أثناء التقدم لحجز الوحدات السكينة، والسعي لتلافي أي ملاحظات خلال عملية التقديم.

وكان قد تم طرح ٢٩٨٦ وحدة بمشروعات (جنة وسكن مصر)، بمدينتي المنصورة الجديدة وغرب قنا، وطرح عدد 1680 وحدة بمشروع ( الإسكان الحر ) بمدينة السويس الجديدة، وطرح عدد 264 وحدة بمشروع (روضة العبور) بمدينة العبور، بمقدم جدية حجز ١٥١ ألف جنيه للوحدة، و١٠٦١٤ وحدة سكنية بمشروع (ديارنا)، بمقدم جدية حجز ٢٠١ ألف جنيه بمدن (السادات - برج العرب الجديدة - المنيا الجديدة - ناصر الجديدة - بني سويف الجديدة - سوهاج الجديدة - حدائق أكتوبر - العبور الجديدة - العلمين - أكتوبر الجديدة - السويس الجديدة - بدر - ١٥ مايو - دمياط الجديدة - قنا الجديدة)،  و٩٤١٢ وحدة بمشروع (ظلال) بمقدم جدية حجز 251 ألف جنيه بمدن ( العبور - العاشر من رمضان - القاهرة الجديدة – العلمين الجديدة - الشيخ زايد)، و٢٠٠٠ وحدة سكنية ( بالإسكان المتنوع ) بمدينة الإسماعيلية الجديدة، بمقدم جدية حجز 151 الف جنيه.

وأشارت المنصة إلى أنه يمكن السداد من خلال البطاقات البنكية (فیزا - ماستر كارد - ميزة) أو من خلال فروع البنوك التالية (بنك مصر - البنك الأهلى المصرى - بنك التعمير والإسكان - بنك فيصل - البنك العقاري المصرى) أو عن طريق الانترنت البنكي للبنك الأهلى المصرى أو من خلال مكاتب البريد.

