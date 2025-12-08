مدرب الأردن يعلن إراحة بعض اللاعبين الأساسيين أمام مصر

أعلن جمال السلامي المدير الفني لمنتخب الأردن نيته لإراحة بعض اللاعبين الأساسين في تشكيل المنتخب خلال مباراته مع مصر في الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس العرب.

وقال السلامي في تصريحات صحفية : نحاول الحفاظ على النسق والجهزية ومباراة مصر مهمة بالنسبة لنا وستؤثر على هوية المتأهل في المجموعة.

وأضاف :هدفنا هو التأهل لربع نهائي بطولة كأس العرب وأفكر في اراحة بعض اللاعبين الأساسيين وسأحدد التشكيل بعد التدريب الأخير.

وأسفر الاجتماع الفني الخاص بمباراة المنتخب الوطني، المشارك في كأس العرب ونظيره منتخب الأردن، والمقررة إقامتها غدًا، عن ارتداء منتخبنا، الزي الأبيض، بينما يرتدي المنتخب الأردني، الزي الأحمر.

وحضر الاجتماع الفني كل من: أيمن حافظ، المدير الإداري، ومحمد منجي، إداري الفريق، وإسلام شاكر مسئول المهمات.

منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الأردن

ويختتم اليوم الإثنين منتخب مصر الثاني تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره منتخب الأردن مساء غد الثلاثاء في بطولة كأس العرب بقطر 2025.وتعادل منتخب مصر المشارك فى كأس العرب مع نظيره منتخب الكويت وأيضا الإمارات بهدف لكل منهما فى الجولة الأولي والثانية.

ويدخل منتخب مصر لقاء الغد ساعيا للحفاظ على حظوظه في التأهل في المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب رفقة منتخب الأردن متصدر المجموعة.