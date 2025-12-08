قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين
تفحمت سيارتهم بالكامل.. تفاصيل وفاة 4 مستشارين في حادث أليم بالمنيا
مدير الفاو يثمن جهود الرئيس السيسي والحكومة في دعم جهود المنظمة بمصر
بعد واقعة سرقة مجوهرات بـ102 مليون دولار.. فضيحة جديدة تضرب متحف اللوفر بإتلاف مئات الكتب النادرة
الجمعية العمومية للزمالك تنعقد غدًا بمناقشة الميزانية وخطة إنشاء فرع أسيوط الجديدة
آي صاغة: الذهب يرتفع بشكل طفبف وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي
هل الذهب يصل لـ 10 آلاف جنيه في 2026 .. ومفاجأة للمواطنين | فيديو
التخطيط : التوسع في برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا والصين
توجيهات عاجلة من وزيرة التنمية المحلية بعد إقالة رئيس حي النزهة
انقطاع كامل للكهرباء في السودان بسبب عطل في سد مروي
رد هيئة المحكمة.. طلب من محامي المتهمين في قضية سارة خليفة بتصنيع المخدرات
الباقي شنط وأكياس .. رسالة مثيرة من سما المصري لـ محمد صلاح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مدرب الأردن يعلن إراحة بعض اللاعبين الأساسيين أمام مصر

عبدالله هشام

أعلن جمال السلامي المدير الفني لمنتخب الأردن نيته لإراحة بعض اللاعبين الأساسين في تشكيل المنتخب خلال مباراته مع مصر في الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس العرب.

وقال السلامي في تصريحات صحفية : نحاول الحفاظ على النسق والجهزية ومباراة مصر مهمة بالنسبة لنا وستؤثر على هوية المتأهل في المجموعة.

وأضاف :هدفنا هو التأهل لربع نهائي بطولة كأس العرب وأفكر في اراحة بعض اللاعبين الأساسيين وسأحدد التشكيل بعد التدريب الأخير.

وأسفر الاجتماع الفني الخاص بمباراة المنتخب الوطني، المشارك في كأس العرب ونظيره منتخب الأردن، والمقررة إقامتها غدًا، عن ارتداء منتخبنا، الزي الأبيض، بينما يرتدي المنتخب الأردني، الزي الأحمر.

وحضر الاجتماع الفني كل من: أيمن حافظ، المدير الإداري، ومحمد منجي، إداري الفريق، وإسلام شاكر مسئول المهمات.

منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الأردن

ويختتم اليوم الإثنين منتخب مصر الثاني تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره منتخب الأردن مساء غد الثلاثاء في بطولة كأس العرب بقطر 2025.وتعادل منتخب مصر المشارك فى كأس العرب مع نظيره منتخب الكويت وأيضا الإمارات بهدف لكل منهما فى الجولة الأولي والثانية.

ويدخل منتخب مصر لقاء الغد ساعيا للحفاظ على حظوظه في التأهل في المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب رفقة منتخب الأردن متصدر المجموعة.

بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة

16 فتاة.. عصابة الستات تستدرج الشباب لتصويرهم وتهديدهم| ما القصة؟

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

13 ساعة.. تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة

سعر جرام الذهب الآن في مصر عقب تراجعه

مهاجم الزمالك يحيي ذكري خطيبته الراحلة: ذكراك ثابتة في قلبي

تقارير: سلوت يعاقب محمد صلاح ويستبعده من مواجهة إنتر ميلان في دوري الأبطال

الزمالك يناقش الميزانية والموازنة الجديدة في عموميته العادية غدًا

محمد صلاح خارج قائمة ليفربول أمام أنتر ميلان بقرار سلوت وإدارة ليفربول

صحة الشرقية تنفذ قوافل الخير.. كشف وعلاج مجاني لـ 18 ألف مواطن

تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء.. ستفاجأ بالنتيجة

لغذاء سريع.. طريقة طاجن المكرونة بالفراخ

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

