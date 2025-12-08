قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد سقوط الميرنجي أمام سيلتا فيجو.. زلزال في الريال
الداخلية تكشف حقيقة طلب فرد شرطة أموالا من مواطن بسوهاج
مصادر إسرائيلية تكشف دور سارة نتنياهو في إقالة رئيس الشاباك
التعليم تستكمل مقابلات مديري المدارس المرشحين لـ "الإعارات الخارجية" .. الأحد
الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تخطط لتنفيذ هجمات أكثر تعقيداً ضد روسيا
مصير الرأس ولغز المترو .. أسرار جديدة في حادث فتاة عين شمس | ماذا حدث؟
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين
تفحمت سيارتهم بالكامل.. تفاصيل وفاة 4 مستشارين في حادث أليم بالمنيا
مدير الفاو يثمن جهود الرئيس السيسي والحكومة في دعم جهود المنظمة بمصر
بعد واقعة سرقة مجوهرات بـ102 مليون دولار.. فضيحة جديدة تضرب متحف اللوفر بإتلاف مئات الكتب النادرة
الجمعية العمومية للزمالك تنعقد غدًا بمناقشة الميزانية وخطة إنشاء فرع أسيوط الجديدة
آي صاغة: الذهب يرتفع بشكل طفبف وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين

الدولار
الدولار
أمل مجدى

يستقر سعر الدولار في البنوك المصرية مع بداية تعاملات اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2025.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم
جاء بنك CIB في صدارة البنوك من حيث أعلى سعر شراء عند 47.55 جنيه.

أقل سعر بيع للدولار اليوم
سجلت عدة بنوك أسعار بيع منخفضة عند 47.53 – 47.54 جنيه، ما يجعله السعر الأفضل للمستهلك.

 سعر الدولار مقابل الجنيه المصري  فى البنوك اليوم


سعر الدولار في بنك CIB
شراء: 47.55 جنيه

بيع: 47.45 جنيه

سعر الدولار في بنك نكست
شراء: 47.48 جنيه

بيع: 47.58 جنيه

سعر الدولار في بنك SAIB
شراء: 47.47 جنيه

بيع: 47.57 جنيه

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
شراء: 47.47 جنيه

بيع: 47.57 جنيه

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي
شراء: 47.47 جنيه

بيع: 47.57 جنيه

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي
شراء: 47.45 جنيه

بيع: 47.55 جنيه

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
شراء: 47.45 جنيه

بيع: 47.55 جنيه

سعر الدولار في بنك قناة السويس
شراء: 47.45 جنيه

بيع: 47.55 جنيه

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي AIB
شراء: 47.45 جنيه

بيع: 47.55 جنيه

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
شراء: 47.45 جنيه

بيع: 47.55 جنيه

سعر الدولار في بنك القاهرة
شراء: 47.45 جنيه

بيع: 47.55 جنيه

سعر الدولار في بنك البركة
شراء: 47.45 جنيه

بيع: 47.55 جنيه

سعر الدولار في بنك مصر
شراء: 47.45 جنيه

بيع: 47.55 جنيه

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK
شراء: 47.44 جنيه

بيع: 47.54 جنيه

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي
شراء: 47.44 جنيه

بيع: 47.54 جنيه

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
شراء: 47.44 جنيه

بيع: 47.54 جنيه

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 

شراء: 47.44 جنيه

بيع: 47.54 جنيه

سعر الدولار في كريدي أجريكول
شراء: 47.43 جنيه

بيع: 47.53 جنيه

الدولار سعر الدولار أسعار الدولار البنوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير

جثة فتاة

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة

سيدة

16 فتاة.. عصابة الستات تستدرج الشباب لتصويرهم وتهديدهم| ما القصة؟

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

حسن شحاته

13 ساعة.. تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة

مشغولات ذهبية

سعر جرام الذهب الآن في مصر عقب تراجعه

أحمد شريف

مهاجم الزمالك يحيي ذكري خطيبته الراحلة: ذكراك ثابتة في قلبي

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

دون أسباب .. الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مقر أونروا

صورة أرشيفية

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في محافظة قلقيلية .. واحتجاز جثمانه

أونروا

أونروا: إسرائيل طرف في اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة التي تنص على حرمة المقار الأممية

بالصور

صحة الشرقية تنفذ قوافل الخير.. كشف وعلاج مجاني لـ 18 ألف مواطن

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء.. ستفاجأ بالنتيجة

تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء..ستفاجئ بالنتيجة
تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء..ستفاجئ بالنتيجة
تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء..ستفاجئ بالنتيجة

لغذاء سريع.. طريقة طاجن المكرونة بالفراخ

طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.
طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.
طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة
طريقة عمل شوربة العدس بالطشة
طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

فيديو

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

المزيد