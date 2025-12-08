قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أسعار الدولار تحافظ على استقرار ها اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025

الدولار
الدولار
ولاء عبد الكريم

حافظ الدولار على مستويات ثابتة أمام الجنيه اليوم الاثنين ، حيث سجلت عدة بنوك بينها بنك مصر وبنك الإسكندرية وبنك قناة السويس وبنك البركة سعر 47.55 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع.

كما جاءت الأسعار متقاربة في بنوك أخرى مثل التجاري الدولي وقطر الوطني والأهلي المتحد، حيث بلغ السعر 47.54 جنيه للشراء و47.44 جنيه للبيع، بفروق بسيطة جدًا بين بنك وآخر.
وتتحرك أسعار الدولار داخل نطاق ضيق خلال تعاملات اليوم، مع استمرار البنوك في إعلان أسعار متقاربة تشير إلى درجة من الاستقرار في السوق.

سعر الدولار أمام الجنيه
سعر الدولار في بنك نكست 47.58 جنيه للشراء و 47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 47.55 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.55 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي 47.55 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 47.54 جنيه للشراء و47.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 47.54 جنيه للشراء و 47.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 47.54 جنيه للشراء و 47.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 47.54 جنيه للشراء و 47.44 جنيه للبيع.

الدولار سعر الدولار اسعار الدولار البنوك المصرية

