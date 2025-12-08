تفحمت سيارتهم بالكامل.. تفاصيل وفاة 4 مستشارين في حادث أليم بالمنيا

حادث طريق في محافظة المنيا أدى إلى وفاة 4 مستشارين بدائرة القضاء المدني الكلي بمحكمة ديروط أسيوط.

تفاصيل الحادث

لقي 4 مستشارين بدائرة القضاء المدني الكلي بمحكمة ديروط أسيوط مصرعهم إثر حادث سير بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي جنوب المنيا، تم نقل الجثث للمستشفي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

لفتة إنسانية

قام رئيس محكمة ديروط بأسيوط ونقابة المحامين والعاملين بالمحكمة بالوقوف دقيقة حداد على وفاة الـ 4 مستشارين ضحايا الحادث الأليم بالأمس.

ترجع أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغا من النجدة يفيد بورود إخطار بوقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل مع ملاكي بالصحراوي الشرقي بمركز ملوي ووجود متوفين ومصابين.

وعلى الفور انتقلت الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين مصرع 4 مستشارين وهم المستشار محمد محمد إبراهيم محمد البكري، وشهرته محمد البكري، والمستشار مصطفى محمد مصطفى صالح، وشهرته مصطفى عصيدة، والمستشار إسلام حمدي كاشف عبد الرحمن، وشهرته إسلام الكاشف، والمستشار محمد عبد الناصر محمد وشهرته محمد عبد الناصر، ويعملون بالدائرة الأولى مدني بمحكمة ديروط ويعملون بالدائرة الأولى مدني بمحكمة ديروط بمحافظة اسيوط، إثر اشتعال السيارة الملاكي وتفحم الجثث، وتم استخراج الجثامين ونقلها لمشرحة المستشفى تحت تصرف وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.