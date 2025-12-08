قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد سقوط الميرنجي أمام سيلتا فيجو.. زلزال في الريال
الداخلية تكشف حقيقة طلب فرد شرطة أموالا من مواطن بسوهاج
مصادر إسرائيلية تكشف دور سارة نتنياهو في إقالة رئيس الشاباك
التعليم تستكمل مقابلات مديري المدارس المرشحين لـ "الإعارات الخارجية" .. الأحد
الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تخطط لتنفيذ هجمات أكثر تعقيداً ضد روسيا
مصير الرأس ولغز المترو .. أسرار جديدة في حادث فتاة عين شمس | ماذا حدث؟
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين
تفحمت سيارتهم بالكامل.. تفاصيل وفاة 4 مستشارين في حادث أليم بالمنيا
مدير الفاو يثمن جهود الرئيس السيسي والحكومة في دعم جهود المنظمة بمصر
بعد واقعة سرقة مجوهرات بـ102 مليون دولار.. فضيحة جديدة تضرب متحف اللوفر بإتلاف مئات الكتب النادرة
الجمعية العمومية للزمالك تنعقد غدًا بمناقشة الميزانية وخطة إنشاء فرع أسيوط الجديدة
آي صاغة: الذهب يرتفع بشكل طفبف وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي
تحقيقات وملفات

تفحمت سيارتهم بالكامل.. تفاصيل وفاة 4 مستشارين في حادث أليم بالمنيا

ايمن رياض

حادث طريق في محافظة المنيا أدى إلى وفاة 4 مستشارين بدائرة القضاء المدني الكلي بمحكمة ديروط أسيوط.

تفاصيل الحادث

لقي 4 مستشارين بدائرة القضاء المدني الكلي بمحكمة ديروط أسيوط مصرعهم إثر حادث سير بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي جنوب المنيا، تم نقل  الجثث للمستشفي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغا من النجدة يفيد بورود إخطار بوقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل مع ملاكي بالصحراوي الشرقي بمركز ملوي ووجود متوفين ومصابين.

انتقلت الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين مصرع 4 مستشارين وهم المستشار محمد. م. م، والمستشار مصطفى. م. ع والمستشار إسلام. ح. ك، والمستشار محمد. ع. م  ويعملون بالدائرة الأولى مدني بمحكمة ديروط بمحافظة أسيوط، إثر اشتعال السيارة الملاكي وتفحم الجثث، وتم استخراج الجثامين ونقلها لمشرحة المستشفى تحت تصرف وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

لفتة إنسانية

 

قام رئيس محكمة ديروط بأسيوط ونقابة المحامين والعاملين بالمحكمة بالوقوف دقيقة حداد على وفاة الـ 4 مستشارين ضحايا الحادث الأليم بالأمس.

ترجع أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغا من النجدة يفيد بورود إخطار بوقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل مع ملاكي بالصحراوي الشرقي بمركز ملوي ووجود متوفين ومصابين.

وعلى الفور انتقلت الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين مصرع 4 مستشارين وهم المستشار محمد محمد إبراهيم محمد البكري، وشهرته محمد البكري، والمستشار مصطفى محمد مصطفى صالح، وشهرته مصطفى عصيدة، والمستشار إسلام حمدي كاشف عبد الرحمن، وشهرته إسلام الكاشف، والمستشار محمد عبد الناصر محمد وشهرته محمد عبد الناصر، ويعملون بالدائرة الأولى مدني بمحكمة ديروط بمحافظة اسيوط، إثر اشتعال السيارة الملاكي وتفحم الجثث، وتم استخراج الجثامين ونقلها لمشرحة المستشفى تحت تصرف وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

المنيا حادث طريق وفاة 4 مستشارين

صحة الشرقية تنفذ قوافل الخير.. كشف وعلاج مجاني لـ 18 ألف مواطن

تناول حبة من البرتقال فى فصل الشتاء.. ستفاجأ بالنتيجة

لغذاء سريع.. طريقة طاجن المكرونة بالفراخ

طريقة عمل شوربة العدس بالطشة

