تفاصيل جديدة بشأن افتتاح حديقة الحيوان.. فيديو

يتابع عدد كبير من المواطنين موعد افتتاح حديقة الحيوان، والكثير يريد معرفة سعر تذكرة الدخول، بعد الأخبار الكثيرة غير الصحيحة المنتشرة على السوشيال ميديا.

وقال علاء فاروق، وزير الزراعة، إن تطوير حديقة الحيوان يتم حالياً بمشاركة مجموعة محترفة من القطاع الخاص، بالتنسيق مع جميع جهات الدولة، بما في ذلك الآثار والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى استشاريين مصريين وأجانب.

وأضاف الوزير خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان محمود السعيد ونانسي نور، أن العمل يشمل كامل مساحة الحديقة البالغة 112 فداناً، وأنه تم الانتهاء من النفق الذي يربط بين حديقتي الحيوان والأورمان، بالإضافة إلى مراحل تطوير بيئات الحيوانات المختلفة ونقلها إلى أماكن مؤقتة لضمان رعايتها بشكل آمن ومناسب.

وأشار إلى أن عملية نقل الحيوانات صعبة وتتطلب تجهيز بيئات مماثلة لتلك التي اعتادت عليها، لضمان راحتها ورفاهيتها، مع تطبيق أعلى معايير الرفق بالحيوان، بمشاركة خبراء من جنوب أفريقيا ودول أوروبية، مضيفا أن مناطق السافانا الأفريقية والآسيوية خضعت لتطوير كامل ضمن خطة شاملة لتقديم بيئة متوائمة مع طبيعة الحيوانات.

أعمال الترميم مستمرة

وأوضح الوزير أن أعمال ترميم الأماكن الأثرية والتراثية داخل الحديقة مستمرة على قدم وساق، مشيراً إلى أن هناك مرحلة تجريبية لتشغيل الحديقة قبل افتتاحها الرسمي، مع الالتزام بالاعتمادات الدولية من منظمات مثل الاتحاد العالمي للحدائق والاتحاد الأفريقي للحدائق.

وفيما يخص التعاون مع القطاع الخاص، أكد علاء فاروق أن التشغيل سيكون مسؤولية القطاع الخاص بالكامل، بينما ستتولى وزارة الزراعة والإدارة البيطرية الإشراف والمتابعة لضمان استدامة المشروع ورعاية الحيوانات وفق أعلى المعايير، مضيفا أن افتتاح الحديقة سيكون على مراحل بداية من افتتاح جزئي وتجريبي، قبل أن تفتح أبوابها للجمهور قبل نهاية العام المقبل.



وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أعمال تطوير حديقتي الحيوان والأورمان تجري بشكل شامل بهدف إحياء الطابع التاريخي والتراثي للحديقتين مع تحديثهما وفق أعلى المعايير العالمية.



وأكد خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن خطة التطوير تركز على تحسين تجربة الزائر عبر نظم إدارة وتشغيل حديثة، مع الحفاظ الكامل على الهوية التاريخية للمنطقتين، كما شدّد على أن جميع الحيوانات والطيور تخضع لمتابعة دقيقة من خبراء مختصين، ويتم نقلها مؤقتاً إلى أماكن آمنة تضمن عدم تأثرها بالإنشاءات الجارية إلى حين الانتهاء من التجديدات.

وأضاف الحمصاني أن مشروع التطوير يتضمن تغييراً جذرياً في طرق العرض، إذ لن تبقى الأقفاص التقليدية الضيقة كما كانت من قبل، بل سيتم تطبيق مفهوم حديث يتيح بيئات أوسع وأكثر ملاءمة للحيوانات.

أسعار تذاكر حديقتي الحيوان والأورمان

وأوضح أسعار تذاكر حديقتي الحيوان والأورمان سيتم إعلانها لاحقا من جانب الشركة المشغلة، مع مراعاة التوازن بين التكلفة وإتاحة الزيارة للمواطنين، مؤكداً أن التجربة الجديدة ستكون مختلفة كليا عما اعتاده الجمهور سابقاً، وستشمل خدمات مضافة مثل متاجر الهدايا وتجربة أكثر سلاسة في التنقل بين المساحات المختلفة.



وأشار إلى أن النفق الذي يربط بين الحديقتين سيحوّلهما معا إلى واحدة من أكبر الحدائق الواقعة داخل مدينة على مستوى العالم، ما يسهّل حركة الزوار ويوسّع المساحات المتاحة أمامهم.

وأكد أن جميع أعمال الترميم الخاصة بالمباني التاريخية والأشجار النادرة تتم تحت إشراف وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار، حفاظاً على القيمة التراثية التي تمتد لأكثر من 150 عاماً، ووفقما استعرضته الشركة المطوّرة، من المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي للحديقتين خلال العام المقبل.